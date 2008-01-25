Гормональный сбой: причины, патогенез и симптомы

Что такое гормональный сбой?

Гормональный сбой (гормональные нарушения) — состояние, при котором нарушается нормальная функция эндокринной системы, что приводит к гормональному дисбалансу (Crafa A., 2021).

Гормоны — особые химические вещества, синтезированные эндокринными железами, играющие ключевую роль в регуляции роста, обмена веществ, репродуктивной функции, эмоций и других физиологических процессов. Симптомы гормонального сбоя могут быть разнообразными. Каждый пациент индивидуален, и проявления нарушений у него зависят от множества факторов, в том числе от вида и причины гормонального сбоя, длительности и степени дисфункции эндокринных желез, возраста, наличия или отсутствия других заболеваний.

Причины развития гормонального сбоя

Причины развития гормонального сбоя могут быть разнообразными:

Нарушение работы эндокринной системы (одна из основных причин), в частности желез внутренней секреции: поджелудочная железа, щитовидная железа, яичники/яички.

Например, гормональный сбой у женщин часто связан с гипер- или гипофункцией эндокринных желез и приводит к сбою в выработке гормонов.

Нарушения в обратной связи между эндокринными железами и гипоталамо-гипофизарной системой. Нарушения в метаболизме гормонов в печени и почках (Gordon C.M., 2017).

Патогенез гормонального сбоя

Патогенез гормонального сбоя варьирует в зависимости от конкретной проблемы и затрагиваемых гормонов.

Гипотиреоз является следствием сниженной работы щитовидной железы, патогенез ассоциирован с недостаточным выделением гормонов, что может приводить к замедлению метаболизма, синдрому хронической усталости, нарушению функции репродуктивной системы и другим симптомам. Гипертиреоз (гиперфункция щитовидной железы) — патогенез связан с избыточным выделением гормонов щитовидной железы, что может вызывать нервозность, повышенное потоотделение, уменьшение массы тела, нарушения сердечно-сосудистой системы и другие проявления. Гормональный сбой у мужчин может приводить к нарушению репродуктивной функции, что имеет прямую связь со сниженным уровнем мужских половых гормонов (Prencipe N., 2023). В период беременности гормональные изменения являются естественной частью процесса вынашивания ребенка и могут вызвать различные особенности и сбои в гормональном балансе у женщины (Kumar P., 2012). Например, беременность может вызвать нарушения в работе поджелудочной железы, что может привести к нарушениям гликемического обмена, в частности к гестационному диабету — патологическому состоянию, при котором уровень глюкозы в крови у будущей матери повышается, что может потребовать специального медицинского вмешательства. Кроме этого, гормональный сбой может также наблюдаться у детей, приводя к нарушениям развития, например, раннему началу полового созревания (Mazur A., 2022). У некоторых детей гормональные изменения, связанные с половым развитием, могут происходить раньше обычного возраста. Это может проявляться в раннем появлении вторичных половых признаков, таких как увеличение гениталий, рост волос на теле или рост груди у девочек в возрасте младше 8 лет и у мальчиков в возрасте младше 9 лет. В то же время гормональной сбой может приводить не только к раннему половому созреванию, но и к его задержке, когда проявления половых признаков возникают позже, чем обычно.

Осложнения гормонального сбоя могут варьировать в зависимости от его причины и тяжести, приводя к таким патологическим состояниям, как замедление роста и развития, психологические и эмоциональные проблемы, нарушения менструального цикла, снижение фертильности и репродуктивной функции, а также метаболические и эндокринные нарушения.

Диагностика гормонального сбоя

Современные гайдлайны Американской тиреоидной ассоциации (American Thyroid Association) рекомендуют при диагностировании гормонального сбоя у пациентов разных возрастных групп вначале применять стандартные методы обследования с целью оценки общего состояния организма, они включают:

детальный сбор анамнеза жизни и заболевания;

физикальное обследование.

Только после использования этих двух стандартных методов больному следует назначать более детальные исследования, включающие:

лабораторное тестирование: оценка изменения уровней различных гормонов в крови, моче и слюне;

инструментальное обследование: ультразвуковое исследование органов малого таза, компьютерная томография или магнитно-резонансная томография головы, грудной клетки или других органов в зависимости от подозрений на конкретное заболевание;

функциональные тесты: тесты на гормональную стимуляцию, супрессию или провокацию, чтобы оценить функцию определенных органов или систем организма;

консультация специалистов: в зависимости от подозреваемого заболевания и выявленных симптомов могут потребоваться дополнительные консультации специалистов, таких как эндокринолог, гинеколог, педиатр, гастроэнтеролог, невролог и др. (Ross D.S., 2016).

Профилактика гормонального сбоя

С целью предотвращения гормонального сбоя каждый человек может придерживаться определенных профилактических мероприятий, нацеленных на раннее выявление любых сопутствующих заболеваний и своевременную их коррекцию. Общие профилактические мероприятия включают: