Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииГормональный сбой: причины, патогенез и симптомы

Гормональный сбой: причины, патогенез и симптомы

Опубликовано  24.04.2023

Что такое гормональный сбой?

Гормональный сбой (гормональные нарушения) — состояние, при котором нарушается нормальная функция эндокринной системы, что приводит к гормональному дисбалансу (Crafa A., 2021).

Гормоны — особые химические вещества, синтезированные эндокринными железами, играющие ключевую роль в регуляции роста, обмена веществ, репродуктивной функции, эмоций и других физиологических процессов. Симптомы гормонального сбоя могут быть разнообразными. Каждый пациент индивидуален, и проявления нарушений у него зависят от множества факторов, в том числе от вида и причины гормонального сбоя, длительности и степени дисфункции эндокринных желез, возраста, наличия или отсутствия других заболеваний.

Причины развития гормонального сбоя

Причины развития гормонального сбоя могут быть разнообразными:

  1. Нарушение работы эндокринной системы (одна из основных причин), в частности желез внутренней секреции: поджелудочная железа, щитовидная железа, яичники/яички.

Например, гормональный сбой у женщин часто связан с гипер- или гипофункцией эндокринных желез и приводит к сбою в выработке гормонов.

  1. Нарушения в обратной связи между эндокринными железами и гипоталамо-гипофизарной системой.
  2. Нарушения в метаболизме гормонов в печени и почках (Gordon C.M., 2017).

Патогенез гормонального сбоя

Патогенез гормонального сбоя варьирует в зависимости от конкретной проблемы и затрагиваемых гормонов.

  1. Гипотиреоз является следствием сниженной работы щитовидной железы, патогенез ассоциирован с недостаточным выделением гормонов, что может приводить к замедлению метаболизма, синдрому хронической усталости, нарушению функции репродуктивной системы и другим симптомам.
  2. Гипертиреоз (гиперфункция щитовидной железы) — патогенез связан с избыточным выделением гормонов щитовидной железы, что может вызывать нервозность, повышенное потоотделение, уменьшение массы тела, нарушения сердечно-сосудистой системы и другие проявления.
  3. Гормональный сбой у мужчин может приводить к нарушению репродуктивной функции, что имеет прямую связь со сниженным уровнем мужских половых гормонов (Prencipe N., 2023).
  4. В период беременности гормональные изменения являются естественной частью процесса вынашивания ребенка и могут вызвать различные особенности и сбои в гормональном балансе у женщины (Kumar P., 2012). Например, беременность может вызвать нарушения в работе поджелудочной железы, что может привести к нарушениям гликемического обмена, в частности к гестационному диабету — патологическому состоянию, при котором уровень глюкозы в крови у будущей матери повышается, что может потребовать специального медицинского вмешательства.
  5. Кроме этого, гормональный сбой может также наблюдаться у детей, приводя к нарушениям развития, например, раннему началу полового созревания (Mazur A., 2022). У некоторых детей гормональные изменения, связанные с половым развитием, могут происходить раньше обычного возраста. Это может проявляться в раннем появлении вторичных половых признаков, таких как увеличение гениталий, рост волос на теле или рост груди у девочек в возрасте младше 8 лет и у мальчиков в возрасте младше 9 лет. В то же время гормональной сбой может приводить не только к раннему половому созреванию, но и к его задержке, когда проявления половых признаков возникают позже, чем обычно.

Осложнения гормонального сбоя могут варьировать в зависимости от его причины и тяжести, приводя к таким патологическим состояниям, как замедление роста и развития, психологические и эмоциональные проблемы, нарушения менструального цикла, снижение фертильности и репродуктивной функции, а также метаболические и эндокринные нарушения.

Диагностика гормонального сбоя

Современные гайдлайны Американской тиреоидной ассоциации (American Thyroid Association) рекомендуют при диагностировании гормонального сбоя у пациентов разных возрастных групп вначале применять стандартные методы обследования с целью оценки общего состояния организма, они включают:

  • детальный сбор анамнеза жизни и заболевания;
  • физикальное обследование.

Только после использования этих двух стандартных методов больному следует назначать более детальные исследования, включающие:

  • лабораторное тестирование: оценка изменения уровней различных гормонов в крови, моче и слюне;
  • инструментальное обследование: ультразвуковое исследование органов малого таза, компьютерная томография или магнитно-резонансная томография головы, грудной клетки или других органов в зависимости от подозрений на конкретное заболевание;
  • функциональные тесты: тесты на гормональную стимуляцию, супрессию или провокацию, чтобы оценить функцию определенных органов или систем организма;
  • консультация специалистов: в зависимости от подозреваемого заболевания и выявленных симптомов могут потребоваться дополнительные консультации специалистов, таких как эндокринолог, гинеколог, педиатр, гастроэнтеролог, невролог и др. (Ross D.S., 2016).

Профилактика гормонального сбоя

С целью предотвращения гормонального сбоя каждый человек может придерживаться определенных профилактических мероприятий, нацеленных на раннее выявление любых сопутствующих заболеваний и своевременную их коррекцию. Общие профилактические мероприятия включают:

  • регулярные медицинские осмотры;
  • правильное питание;
  • активный образ жизни;
  • контроль стресса;
  • регулярный сон
  • контроль сопутствующих заболеваний;
  • избегание вредных привычек.
Опубликовано  24.04.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости