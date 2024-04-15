МЕФЕНАМОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM MEFENAMICUM) Действующее вещество
MESH, RTECS, USPDDN: 2-((2,3-диметилфенил)амино)-бензойная кислота.
кислота мефенамовая — НПВП, ненаркотический анальгетик. По выраженности анальгезирующего и противовоспалительного эффекта превосходит салицилаты, а по жаропонижающей активности соответствует таковой фенилбутазона и салицилатов. Механизм действия обусловлен угнетением синтеза простагландинов за счет ингибирования ЦОГ. Мефенамовая кислота ингибирует протеолитические ферменты, стабилизирует белковые структуры клеточных мембран. Сравнительно малотоксична, не влияет на гемопоэз, обладает гораздо менее выраженным ульцерогенным эффектом, чем фенилбутазон и салицилаты, что позволяет применять мефенамовую кислоту при непереносимости последних.
ревматизм, ревматоидный артрит, полиартрит неинфекционного генеза, остеоартрит, артралгия, миалгия, невралгия, головная и зубная боль, лихорадочное состояние, инфекционно-аллергический миокардит (в комплексной терапии).
внутрь после еды (рекомендуется запивать молоком). Взрослым назначают по 0,5 г 3–4 раза в сутки. По показаниям и при хорошей переносимости суточную дозу повышают до максимальной — 3 г, после достижения терапевтического эффекта дозу снижают до 1 г/сут. Детям в возрасте от 5 до 10 лет назначают по 0,25 г 3–4 раза в сутки, старше 10 лет — по 0,3 г 3–4 раза в сутки. Обычно курс лечения длится 20–45 дней, при необходимости — до 2 мес.
пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительные заболевания пищеварительного тракта.
кислота мефенамовая обычно хорошо переносится. Иногда, особенно при длительном применении, возникают тошнота, боль в области живота, диарея, зудящая сыпь на коже, анорексия, слабость, которые исчезают при отмене лечения.
с осторожностью назначают лицам с заболеваниями почек и системы кроветворения.