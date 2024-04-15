МЕФЕНАМОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM MEFENAMICUM)

внутрь после еды (рекомендуется запивать молоком). Взрослым назначают по 0,5 г 3–4 раза в сутки. По показаниям и при хорошей переносимости суточную дозу повышают до максимальной — 3 г, после достижения терапевтического эффекта дозу снижают до 1 г/сут. Детям в возрасте от 5 до 10 лет назначают по 0,25 г 3–4 раза в сутки, старше 10 лет — по 0,3 г 3–4 раза в сутки. Обычно курс лечения длится 20–45 дней, при необходимости — до 2 мес.