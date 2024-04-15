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Активные вещества — “М”МЕФЕНАМОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM MEFENAMICUM)

МЕФЕНАМОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM MEFENAMICUM) Действующее вещество

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Найдено: 13 препаратов
Мефенаминка® таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 20; Дарница
Мефенаминка® Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 20 Дарница
В 1221 аптеке
от 130,25 грн
Цены в аптеках
Мефенаминовая кислота-Дарница таблетки, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, № 20; Дарница
Мефенаминовая кислота-Дарница Таблетки, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, № 20 Дарница
В 1174 аптеках
от 74,11 грн
Цены в аптеках
Мефенаминка® таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 10; Дарница
Мефенаминка® Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 10 Дарница
В 938 аптеках
от 57,84 грн
Цены в аптеках
Амифена ІС таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер в пачке, № 20; ИнтерХим
Амифена ІС Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер в пачке, № 20 ИнтерХим
В 269 аптеках
от 110,00 грн
Цены в аптеках
Мефенаминовая кислота капсулы, 500 мг, № 20; Ananta Medicare
Мефенаминовая кислота Капсулы, 500 мг, № 20 Ananta Medicare
В 251 аптеке
от 57,20 грн
Цены в аптеках
Мефенаминовая кислота капсулы, 250 мг, № 20; Ananta Medicare
Мефенаминовая кислота Капсулы, 250 мг, № 20 Ananta Medicare
В 250 аптеках
от 55,09 грн
Цены в аптеках
Амифена ІС таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер в пачке, № 20; ИнтерХим
Амифена ІС Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер в пачке, № 20 ИнтерХим
В 162 аптеках
от 75,71 грн
Цены в аптеках
Мефенаминовая кислота таблетки, 500 мг, блистер, № 20; Фитофарм
Мефенаминовая кислота Таблетки, 500 мг, блистер, № 20 Фитофарм
В 37 аптеках
от 73,60 грн
Цены в аптеках
Мефенаминовая кислота таблетки, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20; ФарКоС
Мефенаминовая кислота Таблетки, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20 ФарКоС
В 30 аптеках
от 54,81 грн
Цены в аптеках
Мефенаминовая кислота таблетки, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20; Лубныфарм
Мефенаминовая кислота Таблетки, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Лубныфарм
В 3 аптеках
от 88,84 грн
Цены в аптеках
Мефенаминовая кислота таблетки, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10; Лубныфарм
Мефенаминовая кислота Таблетки, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10 Лубныфарм
В 2 аптеках других городов
от 31,00 грн
Цены в других городах
Мефенаминовая кислота таблетки, 500 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20; Фитофарм
Мефенаминовая кислота Таблетки, 500 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20 Фитофарм
В 1 аптеке других городов
от 94,16 грн
Цены в других городах
Мефенаминовая кислота таблетки, 500 мг, блистер, тм sator pharma, тм sator pharma, № 20; ФарКоС
Мефенаминовая кислота Таблетки, 500 мг, блистер, тм sator pharma, тм sator pharma, № 20 ФарКоС
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, капсулы.
МЕФЕНАМОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM MEFENAMICUM)
CAS №: 61-68-7 C15H15NO2
RTECS: N-(2,3-ксилил)-антраниловая кислота.
MESH, RTECS, USPDDN: 2-((2,3-диметилфенил)амино)-бензойная кислота.
Форма выпуска: таблетки, капсулы.

кислота мефенамовая — НПВП, ненаркотический анальгетик. По выраженности анальгезирующего и противовоспалительного эффекта превосходит салицилаты, а по жаропонижающей активности соответствует таковой фенилбутазона и салицилатов. Механизм действия обусловлен угнетением синтеза простагландинов за счет ингибирования ЦОГ. Мефенамовая кислота ингибирует протеолитические ферменты, стабилизирует белковые структуры клеточных мембран. Сравнительно малотоксична, не влияет на гемопоэз, обладает гораздо менее выраженным ульцерогенным эффектом, чем фенилбутазон и салицилаты, что позволяет применять мефенамовую кислоту при непереносимости последних.

ревматизм, ревматоидный артрит, полиартрит неинфекционного генеза, остеоартрит, артралгия, миалгия, невралгия, головная и зубная боль, лихорадочное состояние, инфекционно-аллергический миокардит (в комплексной терапии).

внутрь после еды (рекомендуется запивать молоком). Взрослым назначают по 0,5 г 3–4 раза в сутки. По показаниям и при хорошей переносимости суточную дозу повышают до максимальной — 3 г, после достижения терапевтического эффекта дозу снижают до 1 г/сут. Детям в возрасте от 5 до 10 лет назначают по 0,25 г 3–4 раза в сутки, старше 10 лет — по 0,3 г 3–4 раза в сутки. Обычно курс лечения длится 20–45 дней, при необходимости — до 2 мес.

пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительные заболевания пищеварительного тракта.

кислота мефенамовая обычно хорошо переносится. Иногда, особенно при длительном применении, возникают тошнота, боль в области живота, диарея, зудящая сыпь на коже, анорексия, слабость, которые исчезают при отмене лечения.

с осторожностью назначают лицам с заболеваниями почек и системы кроветворения.