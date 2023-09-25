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Активные вещества — “Г”ГЕКСЭТИДИН (HEXETIDINUM)

ГЕКСЭТИДИН (HEXETIDINUM) Действующее вещество

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Найдено: 5 препаратов
Стоматидин® раствор для ротовой полости, 0,1 %, флакон, 200 мл, № 1; Bosnalijek
Стоматидин® Раствор для ротовой полости, 0,1 %, флакон, 200 мл, № 1 Bosnalijek
В 1168 аптеках
от 206,35 грн
Цены в аптеках
Стомолик раствор для ротовой полости, 0,1 %, банка, 125 мл, № 1; Технолог
Стомолик Раствор для ротовой полости, 0,1 %, банка, 125 мл, № 1 Технолог
В 122 аптеках
от 87,47 грн
Цены в аптеках
Гексосепт® спрей для ротовой полости, 0,2 %, баллон, 25 г, № 1; Стома
Гексосепт® Спрей для ротовой полости, 0,2 %, баллон, 25 г, № 1 Стома
В 25 аптеках
от 35,00 грн
Цены в аптеках
Гексосепт® спрей для ротовой полости, 0,2 %, баллон, 25 г, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; Стома
Гексосепт® Спрей для ротовой полости, 0,2 %, баллон, 25 г, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1 Стома
В 14 аптеках других городов
от 80,10 грн
Цены в других городах
Гексорал® спрей для ротовой полости, 0,2 %, баллон, 40 мл, № 1; Johnson & Johnson
Гексорал® Спрей для ротовой полости, 0,2 %, баллон, 40 мл, № 1 Johnson & Johnson
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для ротовой полости, спрей, спрей для ротовой полости.

гексэтидин (5-пиримидинамин, 1,3-бис(2-этилгексил)гексагидро-5-метил) — антисептическое средство. Проявляет активность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов и грибов.

инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки; орофарингеальный кандидоз; кровоточивость десен; для антисептической обработки полости рта и глотки до и после хирургических вмешательств и при травмах; как вспомогательное средство при ОРВИ; для гигиены полости рта.

применять 2–3 раза в сутки после еды.

повышенная чувствительность к гексэтидину.

аллергический контактный дерматит, нарушения вкуса и обоняния.