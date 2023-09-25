инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки; орофарингеальный кандидоз; кровоточивость десен; для антисептической обработки полости рта и глотки до и после хирургических вмешательств и при травмах; как вспомогательное средство при ОРВИ; для гигиены полости рта.