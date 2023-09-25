ГЕКСЭТИДИН (HEXETIDINUM) Действующее вещество
от 87,47 грн
от 35,00 грн
Форма выпуска: р-р для ротовой полости, спрей, спрей для ротовой полости.
гексэтидин (5-пиримидинамин, 1,3-бис(2-этилгексил)гексагидро-5-метил) — антисептическое средство. Проявляет активность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов и грибов.
инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки; орофарингеальный кандидоз; кровоточивость десен; для антисептической обработки полости рта и глотки до и после хирургических вмешательств и при травмах; как вспомогательное средство при ОРВИ; для гигиены полости рта.
применять 2–3 раза в сутки после еды.
повышенная чувствительность к гексэтидину.
аллергический контактный дерматит, нарушения вкуса и обоняния.