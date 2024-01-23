ЛИДОКАИН (LIDOCAINUM) Действующее вещество
RTECS, HSDB: 2-(диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид; или диэтиламиноацето-2,6-ксилидид.
средство для местной анестезии. Оказывает антиаритмическое действие (относится к антиаритмическим средствам Ib класса), эффективен преимущественно при желудочковой аритмии. Оказывает мембраностабилизирующее действие. Уменьшает продолжительность потенциала действия и эффективного рефрактерного периода в волокнах Пуркинье, подавляет их автоматизм. При применении в средних терапевтических дозах практически не влияет на сократимость миокарда, не вызывает замедления АV-проводимости.
После аппликации лидокаина в форме спрея на слизистую оболочку ротовой полости, гортани, глотки или бронхов обеспечивается локальная анестезия продолжительностью 15–20 мин.
лечение и профилактика желудочковых аритмий (экстрасистолия, тахикардия, трепетание, фибрилляция), в том числе в острый период инфаркта миокарда, при имплантации искусственного водителя ритма, гликозидной интоксикации, наркозе; терминальная, инфильтрационная, проводниковая, спинномозговая (эпидуральная) анестезия в хирургии, офтальмологии, стоматологии, оториноларингологии, блокада периферических нервов и нервных сплетений, эндоскопические и эндоуретральные процедуры; облегчение боли при нейропатии.
в кардиологической практике вводят в/в болюсно в дозе 1–2 мг/кг в течение 3–4 мин; средняя разовая доза — 80 мг, максимальная разовая доза — 100 мг. Далее переходят на в/в капельную инфузию со скоростью 20–55 мкг/кг в 1 мин (максимальная скорость — 2 мг/мин) в 5% р-ре глюкозы или 0,9% р-ре натрия хлорида в течение 24–36 ч. При необходимости на фоне капельной инфузии можно повторить в/в струйное введение в дозе 40 мг через 10 мин после первого болюсного введения.
В/м вводят по 2–4 мг/кг (максимальная разовая доза — 200 мг) с интервалом 4–6 ч. В отдельных случаях применяют лидокаин в более высоких дозах — по 800 мг каждые 3–4 ч. При инфаркте миокарда до госпитализации с профилактической целью вводят в разовой дозе 4 мг/кг (максимальная доза — 200–300 мг).
При местной анестезии — для проводниковой анестезии применяют 5–10 мл 2% или 10–20 мл 1% р-ра; для анестезии пальцев — 2–3 мл 2% р-ра; для обезболивания плечевого и крестцового сплетений — 10–20 мл 1% или 5–10 мл 2% р-ра лидокаина; для спинномозговой анестезии в хирургической практике вводят 1,5–2 мл 5% р-ра. Максимальная доза 5% р-ра лидокаина составляет 4 мл.
Местно — в форме спрея, количество экспозиций определяется индивидуально.
Пластырь надо наклеить на неповрежденную, сухую, без раздражения кожу, чтобы покрыть болевую поверхность. Пластырь можно держать на коже в течение 12 ч, затем снять и сделать 12-часовой перерыв. Лечение нужно пересмотреть через 2–3 нед.
выраженные брадикардия и артериальная гипотензия, кардиогенный шок, декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность, повышенная чувствительность к препарату (при анестезии — также к другим местнім анестетикам амидного типа)
возможны головная боль, головокружение, беспокойство, нарушения сна. При слишком быстром в/в введении и у пациентов с повышенной чувствительностью к препарату возможны судороги, тремор, парестезии, дезориентация, эйфория, шум в ушах, замедление речи. При применении лидокаина в высоких дозах возможны брадикардия, замедление проводимости, артериальная гипотензия, аллергические реакции.
с осторожностью препарат назначают пациентам с сердечной недостаточностью, гипотензией, АV-блокадой, нарушениями внутрижелудочковой проводимости, WPW- с-мом, выраженными нарушениями функции печени и/или почек. В период беременности и кормления грудью можно применять только по жизненным показаниям.