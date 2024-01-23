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Активные вещества — “Л”ЛИДОКАИН (LIDOCAINUM)

ЛИДОКАИН (LIDOCAINUM) Действующее вещество

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Найдено: 12 препаратов
Лидокаин-Здоровье раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, в коробках, в коробках, № 10; Корпорация Здоровье
Лидокаин-Здоровье Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 2 мл, в коробках, в коробках, № 10 Корпорация Здоровье
В 1028 аптеках
от 25,00 грн
Цены в аптеках
Лидокаин-Дарница раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Лидокаин-Дарница Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 844 аптеках
от 27,69 грн
Цены в аптеках
Лидокаина гидрохлорид раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, коробка, коробка, № 10; Галичфарм
Лидокаина гидрохлорид Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, коробка, коробка, № 10 Галичфарм
В 634 аптеках
от 19,30 грн
Цены в аптеках
Лидокаин спрей, 10 %, флакон, 38 г, +пластмассовый клапан-дозатор, +пластм. клапан-дозатор, № 1; Egis
Лидокаин Спрей, 10 %, флакон, 38 г, +пластмассовый клапан-дозатор, +пластм. клапан-дозатор, № 1 Egis
В 502 аптеках
от 313,32 грн
Цены в аптеках
Лидокаин-Здоровье спрей для местного применения, 10 %, флакон, 38 г, с насадкой-распылителем, с насадк.-расп., № 1; Корпорация Здоровье
Лидокаин-Здоровье Спрей для местного применения, 10 %, флакон, 38 г, с насадкой-распылителем, с насадк.-расп., № 1 Корпорация Здоровье
В 492 аптеках
от 232,84 грн
Цены в аптеках
Лидокаин раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Лубныфарм
Лидокаин Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Лубныфарм
В 175 аптеках
от 25,68 грн
Цены в аптеках
Лидокаин раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 3.5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Лидокаин Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 3.5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 127 аптеках
от 27,66 грн
Цены в аптеках
Лидокаин раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, в однобоком блистере, в пачке, в однобок. блистере, в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Лидокаин Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, в однобоком блистере, в пачке, в однобок. блистере, в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 99 аптеках
от 31,00 грн
Цены в аптеках
Лидокаин раствор для инъекций, 2 %, ампула, 2 мл, блистер, блистер, № 10; Egis
Лидокаин Раствор для инъекций, 2 %, ампула, 2 мл, блистер, блистер, № 10 Egis
В 90 аптеках
от 105,46 грн
Цены в аптеках
Лидокаин-Здоровье раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, в коробках, в коробках, № 10; Корпорация Здоровье
Лидокаин-Здоровье Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, в коробках, в коробках, № 10 Корпорация Здоровье
В 82 аптеках
от 16,75 грн
Цены в аптеках
Лидокаин раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, тм а+, тм а+, № 10; Галичфарм
Лидокаин Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, тм а+, тм а+, № 10 Галичфарм
В 4 аптеках других городов
от 29,40 грн
Цены в других городах
Лидокаин раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Лидокаин Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 ООО "Фармасел"
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для инъекций, спрей, пластырь лечебный.
ЛИДОКАИН (LIDOCAINUM)
CAS №: 137-58-6 C14H22N2O
USPDDN, RTECS, HSDB: 2-(диэтиламино)-2',6'-ацетоксилидид.
RTECS, HSDB: 2-(диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид; или диэтиламиноацето-2,6-ксилидид.
Форма выпуска: р-р для инъекций, спрей, пластырь лечебный.

средство для местной анестезии. Оказывает антиаритмическое действие (относится к антиаритмическим средствам Ib класса), эффективен преимущественно при желудочковой аритмии. Оказывает мембраностабилизирующее действие. Уменьшает продолжительность потенциала действия и эффективного рефрактерного периода в волокнах Пуркинье, подавляет их автоматизм. При применении в средних терапевтических дозах практически не влияет на сократимость миокарда, не вызывает замедления АV-проводимости.
После аппликации лидокаина в форме спрея на слизистую оболочку ротовой полости, гортани, глотки или бронхов обеспечивается локальная анестезия продолжительностью 15–20 мин.

лечение и профилактика желудочковых аритмий (экстрасистолия, тахикардия, трепетание, фибрилляция), в том числе в острый период инфаркта миокарда, при имплантации искусственного водителя ритма, гликозидной интоксикации, наркозе; терминальная, инфильтрационная, проводниковая, спинномозговая (эпидуральная) анестезия в хирургии, офтальмологии, стоматологии, оториноларингологии, блокада периферических нервов и нервных сплетений, эндоскопические и эндоуретральные процедуры; облегчение боли при нейропатии.

в кардиологической практике вводят в/в болюсно в дозе 1–2 мг/кг в течение 3–4 мин; средняя разовая доза — 80 мг, максимальная разовая доза — 100 мг. Далее переходят на в/в капельную инфузию со скоростью 20–55 мкг/кг в 1 мин (максимальная скорость — 2 мг/мин) в 5% р-ре глюкозы или 0,9% р-ре натрия хлорида в течение 24–36 ч. При необходимости на фоне капельной инфузии можно повторить в/в струйное введение в дозе 40 мг через 10 мин после первого болюсного введения.
В/м вводят по 2–4 мг/кг (максимальная разовая доза — 200 мг) с интервалом 4–6 ч. В отдельных случаях применяют лидокаин в более высоких дозах — по 800 мг каждые 3–4 ч. При инфаркте миокарда до госпитализации с профилактической целью вводят в разовой дозе 4 мг/кг (максимальная доза — 200–300 мг).
При местной анестезии — для проводниковой анестезии применяют 5–10 мл 2% или 10–20 мл 1% р-ра; для анестезии пальцев — 2–3 мл 2% р-ра; для обезболивания плечевого и крестцового сплетений — 10–20 мл 1% или 5–10 мл 2% р-ра лидокаина; для спинномозговой анестезии в хирургической практике вводят 1,5–2 мл 5% р-ра. Максимальная доза 5% р-ра лидокаина составляет 4 мл.
Местно — в форме спрея, количество экспозиций определяется индивидуально.
Пластырь надо наклеить на неповрежденную, сухую, без раздражения кожу, чтобы покрыть болевую поверхность. Пластырь можно держать на коже в течение 12 ч, затем снять и сделать 12-часовой перерыв. Лечение нужно пересмотреть через 2–3 нед.

выраженные брадикардия и артериальная гипотензия, кардиогенный шок, декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность, повышенная чувствительность к препарату (при анестезии — также к другим местнім анестетикам амидного типа)

возможны головная боль, головокружение, беспокойство, нарушения сна. При слишком быстром в/в введении и у пациентов с повышенной чувствительностью к препарату возможны судороги, тремор, парестезии, дезориентация, эйфория, шум в ушах, замедление речи. При применении лидокаина в высоких дозах возможны брадикардия, замедление проводимости, артериальная гипотензия, аллергические реакции.

с осторожностью препарат назначают пациентам с сердечной недостаточностью, гипотензией, АV-блокадой, нарушениями внутрижелудочковой проводимости, WPW- с-мом, выраженными нарушениями функции печени и/или почек. В период беременности и кормления грудью можно применять только по жизненным показаниям.