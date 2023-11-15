АМБАЗОН (AMBAZONUM) Действующее вещество
Форма выпуска: леденцы прессованные.
антисептическое средство для местного применения в оториноларингологической и стоматологической практике.
острые инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и гортани, в том числе тонзиллит, стоматит (профилактика и лечение).
детям в возрасте 3–7 лет — ежедневно по 10 мг 3 раза в сутки; взрослым и детям в возрасте старше 7 лет — 30–50 мг/сут в течение 3–4 дней.
повышенная чувствительность к амбазону.
возможны аллергические реакции.
после применения амбазона рекомендуется воздерживаться от употребления пищи и жидкости в течение 3 ч.