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Активные вещества — “А”АМБАЗОН (AMBAZONUM)

АМБАЗОН (AMBAZONUM) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Фарингосепт леденцы прессованные, 10 мг, блистер, № 20; SUN
Фарингосепт Леденцы прессованные, 10 мг, блистер, № 20 SUN
В 1167 аптеках
от 126,60 грн
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Фарингосепт со вкусом лимона леденцы прессованные, 10 мг, блистер, № 20; SUN
Фарингосепт со вкусом лимона Леденцы прессованные, 10 мг, блистер, № 20 SUN
В 1110 аптеках
от 126,06 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: леденцы прессованные.

антисептическое средство для местного применения в оториноларингологической и стоматологической практике.

острые инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и гортани, в том числе тонзиллит, стоматит (профилактика и лечение).

детям в возрасте 3–7 лет — ежедневно по 10 мг 3 раза в сутки; взрослым и детям в возрасте старше 7 лет — 30–50 мг/сут в течение 3–4 дней.

повышенная чувствительность к амбазону.

возможны аллергические реакции.

после применения амбазона рекомендуется воздерживаться от употребления пищи и жидкости в течение 3 ч.