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Активные вещества — “Ф”ФЕНИЛЭФРИН (PHENYLEPHRINUM)

ФЕНИЛЭФРИН (PHENYLEPHRINUM) Действующее вещество

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Найдено: 9 препаратов
Релиф® суппозитории ректальные, 5 мг, стрип, № 12; Байер
Релиф® Суппозитории ректальные, 5 мг, стрип, № 12 Байер
В 1198 аптеках
от 315,83 грн
Цены в аптеках
Релиф® мазь ректальная, туба, 28.4 г, с аппликатором, с аппликатором, № 1; Байер
Релиф® Мазь ректальная, туба, 28.4 г, с аппликатором, с аппликатором, № 1 Байер
В 1026 аптеках
от 303,99 грн
Цены в аптеках
Ирифрин капли глазные, 2,5 %, флакон-капельница, 5 мл, № 1; Sentiss Pharma
Ирифрин Капли глазные, 2,5 %, флакон-капельница, 5 мл, № 1 Sentiss Pharma
В 933 аптеках
от 220,69 грн
Цены в аптеках
Назол® Беби капли назальные, 0,125 %, флакон, 10 мл, с пипеткой, с пипеткой, № 1; Байер
Назол® Беби Капли назальные, 0,125 %, флакон, 10 мл, с пипеткой, с пипеткой, № 1 Байер
В 895 аптеках
от 90,97 грн
Цены в аптеках
Назол® Кидс спрей назальный, 0,25 %, флакон, 10 мл, с распылителем, с распылителем, № 1; Байер
Назол® Кидс Спрей назальный, 0,25 %, флакон, 10 мл, с распылителем, с распылителем, № 1 Байер
В 858 аптеках
от 110,47 грн
Цены в аптеках
Мезатон раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Здоровье
Мезатон Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Здоровье
В 625 аптеках
от 79,88 грн
Цены в аптеках
Мезанекст капли глазные, раствор, 25 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1; Nextpharm GmbH
Мезанекст Капли глазные, раствор, 25 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1 Nextpharm GmbH
В 594 аптеках
от 197,31 грн
Цены в аптеках
Мезатон капли глазные, 25 мг/мл, флакон, 5 мл, с крышкой-капельницей, с крышкой-капельницей, № 1; Здоровье
Мезатон Капли глазные, 25 мг/мл, флакон, 5 мл, с крышкой-капельницей, с крышкой-капельницей, № 1 Здоровье
В 552 аптеках
от 77,72 грн
Цены в аптеках
Фенефрин 10% капли глазные, раствор, 10 %, флакон-капельница, 10 мл, № 1; Unimed Pharma
Фенефрин 10% Капли глазные, раствор, 10 %, флакон-капельница, 10 мл, № 1 Unimed Pharma
В 58 аптеках
от 212,20 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: р-р для инъекций, капли назальные, спрей назальный, мазь ректальная, суппозитории ректальные.

фенилэфрин — синтетический заменитель эпинефрина, по фармакологическим свойствам близок к этому амину, отличается от него меньшей активностью, однако более устойчив, сохраняет активность при приеме внутрь и оказывает в терапевтических дозах сильное и продолжительное действие.

коллапс, шок, инфаркт миокарда, острое отравление, инфекционные заболевания, артериальная гипотензия, вазомоторный ринит, аллергический конъюнктивит, крапивница, глаукома (совместно с холиномиметиками), ирит, иридоциклит; как заменитель эпинефрина в сочетании с местноанестезирующими веществами.
Ректальное применение: симптоматическое лечение зуда, жжения и дискомфорта, которые сопровождают геморрой и другие заболевания аноректальной зоны, а также при эрозии, трещинах, микротравмах в области заднего прохода.

п/к, в/м по 0,3–1 мл 1% р-ра; в/в по 0,1–0,3 мл 1% р-ра; местно по 2–5 капель 0,25–0,5% р-ра для слизистых оболочек полости носа и рта; в глаз по 2 капли 1% р-ра; для местной анестезии добавляют 0,3–0,5 мл 1% р-ра на 10 мл р-ра местного анестетика.
Высшие дозы: п/к и в/м — разовая 0,01 г, суточная 0,05 г; в/в — разовая 0,005 г, суточная 0,025 г.
Мазь ректальная: наносят на пораженные участки снаружи или внутри заднего прохода до 4 раз в сутки, желательно вечером, утром или после каждого опорожнения кишечника.
Суппозитории ректальные: по 1 суппозиторию до 4 раз в сутки, особенно на ночь, утром и после каждого опорожнения кишечника. Продолжительность лечения составляет 7–14 дней.

см. эпинефрин.

см. эпинефрин.

см. эпинефрин.