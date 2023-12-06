п/к, в/м по 0,3–1 мл 1% р-ра; в/в по 0,1–0,3 мл 1% р-ра; местно по 2–5 капель 0,25–0,5% р-ра для слизистых оболочек полости носа и рта; в глаз по 2 капли 1% р-ра; для местной анестезии добавляют 0,3–0,5 мл 1% р-ра на 10 мл р-ра местного анестетика.

Высшие дозы: п/к и в/м — разовая 0,01 г, суточная 0,05 г; в/в — разовая 0,005 г, суточная 0,025 г.

Мазь ректальная: наносят на пораженные участки снаружи или внутри заднего прохода до 4 раз в сутки, желательно вечером, утром или после каждого опорожнения кишечника.

Суппозитории ректальные: по 1 суппозиторию до 4 раз в сутки, особенно на ночь, утром и после каждого опорожнения кишечника. Продолжительность лечения составляет 7–14 дней.