Динамика затухания гуморального ответа на SARS-CoV-2

Выработку антител к SARS-CoV-2 можно определить у большинства инфицированных людей через 10–15 дней после появления симптомов COVID-19. Однако все еще неясно, как долго эти ответы будут сохраняться и в какой мере они обеспечивают защиту от повторного заражения, будучи задействованы наряду с клеточными механизмами иммунного ответа.

Используя последовательные образцы сыворотки, взятые в период до 94 дней после появления симптомов у 65 лиц с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2, авторы исследования*, результаты которого опубликованы до реферирования, подтвердили сероконверсию более чем в 95% подтвержденных случаев, как и выработку нейтрализующих антител при отборе проб на 8-й день после появления симптомов. Авторы продемонстрировали, что выраженность гуморального ответа зависит от тяжести заболевания, но последняя не влияет на кинетику иммунного ответа. В течение периода наблюдения отмечали снижение титров нейтрализующих антител. Так, в то время как некоторые люди с высоким (>10 000) значением ID50 (разведение сыворотки, нейтрализующее 50% вируса) поддерживали титры >1000 на протяжении >60 дней после появления симптомов, у некоторых с более низкими титрами ID50 в течение периода наблюдения приближалось к базовому уровню (рисунок). Аналогичное снижение титров нейтрализующих антител наблюдали также в когорте серопозитивных медицинских работников. Таким образом, используя последовательные образцы инфицированных SARS-CoV-2, собранные за 94 дня после появления симптомов авторы продемонстрировали снижение титров нейтрализующих антител у большинства индивидуумов. У пациентов с исходно низким титром нейтрализующих антител их уровень может вернуться к базовой линии в течение относительно короткого периода времени.

Рисунок Динамика нейтрализующей активности сыворотки (ID50) с разной степенью тяжести заболевания (от 0 до 5) (р <0,0001) (Seow J. et al., 2020)

Необходимость в данном исследовании, по мнению авторов, вызвана нехваткой информации о продолжительности гуморального иммунного ответа на SARS-CoV-2 в период свыше 30–40 дней после появления симптомов. Однако про другие коронавирусные инфекции известно, что иммунный ответ на них затухает с течением времени. Например, после заражения альфа- и бета-коронавирусами его длительность составляет 12 нед, тогда как SARS-CoV и MERS-CoV оставляют «иммунный след» на протяжении 12– 34 мес. Факта затухания вирус-нейтрализующей активности, зафиксированного авторами, недостаточно для понимания динамики защитного иммунитета, достигаемого вакцинацией. Для оценки этого феномена необходим также учет напряженности клеточного иммунитета.

По материалам www.medrxiv.org

* Seow J., Graham C., Merrick B. et al. Longitudinal evaluation and decline of antibody responses in SARS-CoV-2 infection. medRxiv 2020.07.09.20148429; doi: https://doi.org/10.1101/2020.07.09.20148429