Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииДинамика затухания гуморального ответа на SARS-CoV-2

Динамика затухания гуморального ответа на SARS-CoV-2

Опубликовано  16.07.2020

Выработку антител к SARS-CoV-2 можно определить у большинства инфицированных людей через 10–15 дней после появления симптомов COVID-19. Однако все еще неясно, как долго эти ответы будут сохраняться и в какой мере они обеспечивают защиту от повторного заражения, будучи задействованы наряду с клеточными механизмами иммунного ответа.

Используя последовательные образцы сыворотки, взятые в период до 94 дней после появления симптомов у 65 лиц с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2, авторы исследования*, результаты которого опубликованы до реферирования, подтвердили сероконверсию более чем в 95% подтвержденных случаев, как и выработку нейтрализующих антител при отборе проб на 8-й день после появления симптомов. Авторы продемонстрировали, что выраженность гуморального ответа зависит от тяжести заболевания, но последняя не влияет на кинетику иммунного ответа. В течение периода наблюдения отмечали снижение титров нейтрализующих антител. Так, в то время как некоторые люди с высоким (>10 000) значением ID50 (разведение сыворотки, нейтрализующее 50% вируса) поддерживали титры >1000 на протяжении >60 дней после появления симптомов, у некоторых с более низкими титрами ID50 в течение периода наблюдения приближалось к базовому уровню (рисунок). Аналогичное снижение титров нейтрализующих антител наблюдали также в когорте серопозитивных медицинских работников. Таким образом, используя последовательные образцы инфицированных SARS-CoV-2, собранные за 94 дня после появления симптомов авторы продемонстрировали снижение титров нейтрализующих антител у большинства индивидуумов. У пациентов с исходно низким титром нейтрализующих антител их уровень может вернуться к базовой линии в течение относительно короткого периода времени.

Рисунок
Динамика нейтрализующей активности сыворотки (ID50) с разной степенью тяжести заболевания (от 0 до 5) (р <0,0001) (Seow J. et al., 2020)

Необходимость в данном исследовании, по мнению авторов, вызвана нехваткой информации о продолжительности гуморального иммунного ответа на SARS-CoV-2 в период свыше 30–40 дней после появления симптомов. Однако про другие коронавирусные инфекции известно, что иммунный ответ на них затухает с течением времени. Например, после заражения альфа- и бета-коронавирусами его длительность составляет 12 нед, тогда как SARS-CoV и MERS-CoV оставляют «иммунный след» на протяжении 12– 34 мес. Факта затухания вирус-нейтрализующей активности, зафиксированного авторами, недостаточно для понимания динамики защитного иммунитета, достигаемого вакцинацией. Для оценки этого феномена необходим также учет напряженности клеточного иммунитета.

По материалам www.medrxiv.org

* Seow J.,  Graham C., Merrick B. et al. Longitudinal evaluation and decline of antibody responses in SARS-CoV-2 infection. medRxiv 2020.07.09.20148429; doi: https://doi.org/10.1101/2020.07.09.20148429

Опубликовано  16.07.2020

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости