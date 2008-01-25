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Новости медицины и фармацииCOVID-19 может способствовать распространению лекарственно-устойчивого «супергрибка»

COVID-19 может способствовать распространению лекарственно-устойчивого «супергрибка»

Опубликовано  22.06.2021

Бразилия сообщила о первых случаях потенциально смертельной грибковой инфекции Candida auris (C. auris), которая становится все более устойчивой к противогрибковым препаратам.

Бразилия находится в состоянии повышенной готовности к новой инфекции с 2016 г., когда о первой вспышке болезни было сообщено в Венесуэле. Вскоре после этого последовали вспышки в Колумбии, Панаме, Чили и США.

В Бразилии же первый случай данной инфекции был зарегистрирован в декабре 2020 г., когда в стране началась вторая волна пандемии COVID-19.

Исследователи под руководством Арнальдо Коломбо (Arnaldo Colombo), главы Специальной лаборатории микологии Федерального университета Сан-Паулу (Special Mycology Laboratory at the Federal University of São Paulo), проанализировали образцы, полученные у первых двух инфицированных C. Auris людей в Бразилии. Оба случая произошли в отделении интенсивной терапии COVID-19 больницы в городе Сальвадор.

В марте 2021 г. доктор А. Коломбо и его коллеги сообщили изданию «Journal of Fungi», что C. auris остается очень чувствительным к противогрибковым препаратам.

Однако с тех пор ученые выявили резкое повышение устойчивости C. auris к флуконазолу и классу противогрибковых препаратов, называемых эхинокандинами. На сегодня в больнице Сальвадора зарегистрировано еще 9 случаев заражения или бессимптомной колонизации грибком.

«В случае C. auris, содержащегося в образцах, недавно выделенных в Сальвадоре, доза должна быть в 4–5 раз выше, чем доза, используемая для инактивации изолята, культивированного в декабре 2020 г.», — отметил доктор А. Коломбо.

О других случаях заболевания в Бразилии не сообщалось, но доктор Коломбо считает, что есть основания для беспокойства.

«Этот вид быстро становится устойчивым ко многим лекарствам и не очень чувствителен к дезинфицирующим средствам, используемым в больницах и клиниках. В результате данный гриб может сохраняться в больницах, где он колонизирует медицинских работников и в конечном итоге заражает пациентов с тяжелой формой COVID-19 и других пациентов, находящихся в критическом состоянии в течение длительного периода», — добавляет А. Коломбо.

Высокий уровень смертности

Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), США, сообщает, что C. auris может вызывать инфекции кровотока, ран и ушей.

По их оценкам, 30–60% людей с инфекциями C. auris умирают, хотя у многих из этих пациентов также отмечали другие опасные для жизни заболевания.

CDC сообщают, что в прошлом инфекции C. auris в основном наблюдались в учреждениях длительного ухода за людьми с тяжелыми заболеваниями. Однако с начала пандемии в отделениях больниц COVID-19 также начали происходить вспышки.

Идеальные условия для распространения

Пандемия обеспечила идеальные условия для распространения в больницах таких грибковых инфекций, как С. auris и мукормикоз.

Стероид дексаметазон, который врачи используют для лечения тяжелобольных, подавляет иммунитет к другим инфекциям. Кроме того, антибиотики широкого спектра действия убивают бактерии, живущие в кишечнике и на коже, которые обычно конкурируют с грибами за жизненное пространство.

Кроме того, катетеры могут позволить C. auris проникнуть в кровоток и мочевыводящие пути. Есть также свидетельства того, что SARS-CoV-2 повреждает слизистую оболочку кишечника, что обеспечивает грибку еще одну точку входа в кровоток.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  22.06.2021

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