Что нужно знать про воспалительное заболевание кишечника?
По данным экспертов Национального института сахарного диабета, заболеваний органов пищеварения и почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases — NIDDK), болезнь Крона фиксируют у более полумиллиона человек в США, а язвенный колит — у 600–900 тыс. человек.
Воспалительное заболевание кишечника — это общий термин, используемый для описания заболеваний, связанных с хроническим воспалением пищеварительного тракта. Болезнь Крона и язвенный колит — это 2 типа воспалительного заболевания кишечника. У некоторых пациентов воспалительное заболевание кишечника может иметь легкое течение. В других случаях заболевание имеет тяжелое, изнуряющее течение и приводит к развитию опасных для жизни осложнений.
Болезнь Крона характеризуется воспалением слизистой оболочки пищеварительного тракта, которое часто распространяется глубоко в пораженные ткани. Воспаление, вызванное болезнью Крона, может поражать различные участки пищеварительного тракта, чаще всего тонкую кишку.
Язвенный колит приводит к развитию воспалительного процесса и язвы в пищеварительном тракте. Язвенный колит поражает внутреннюю оболочку толстой кишки и прямую кишку.
Факторы риска развития воспалительного заболевания кишечника
- Возраст. Чаще всего воспалительное заболевание кишечника развивается у лиц в возрасте младше 30 лет. В то же время иногда заболевание развивается у лиц в возрасте 50–60 лет.
- Раса или этническая принадлежность. Воспалительное заболевание может развиться у представителей любых рас и этнических групп, но риск выше у представителей европеоидной расы.
- Семейный анамнез. Риск выше у лиц, у близких родственников которых (например родителя, брата, сестры или ребенка) имеется воспалительное заболевание кишечника.
- Курение сигарет. Курение сигарет является наиболее важным контролируемым фактором риска развития болезни Крона.
- Применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), например диклофенака, напроксена, ибупрофена и др., обусловливает повышение риска развития болезни Крона. Также НПВП приводят к ухудшению течения заболевания у лиц, у которых оно уже диагностировано.
Симптомы воспалительного заболевания кишечника и их выраженность варьируют в зависимости от тяжести воспалительного процесса и его локализации. Обычно в течении заболевания выделяют периоды обострения, сменяющиеся периодами ремиссии.
Признаки и симптомы, общие как для болезни Крона, так и для язвенного колита, включают:
- диарею;
- повышенную утомляемость и немотивированную усталость;
- боль в животе и спазмы;
- кровь в кале;
- снижение аппетита;
- непреднамеренную потерю массы тела.
Однако симптомы болезни Крона и язвенного колита влияют не только на физическое состояние. Они также приводят к развитию нарушений эмоциональной сферы, снижают качество жизни и могут привести к развитию депрессии.
Рекомендации для пациентов с воспалительным заболеванием кишечника.
- Будьте информированными. Один из лучших способов лучше контролировать ситуацию — узнать как можно больше о воспалительных заболеваниях кишечника. Ищите информацию в авторитетных источниках, таких как Фонд Крона и колита (Crohn’s and Colitis Foundation).
- Присоединитесь к группе поддержки. Она может предоставить ценную информацию о вашем заболевании, новейших методах лечения или интегративной терапии, а также оказать эмоциональную поддержку.
- Поговорите со специалистом в области психического здоровья, который работает с пациентами с воспалительными заболеваниями кишечника и эмоциональными трудностями, которые они могут вызвать.
- Общайтесь с другими пациентами в группе поддержки здоровья пищеварительной системы Mayo Clinic Connect, онлайн-сообществе пациентов, модерируемом клиникой Мейо (Mayo Clinic).
По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org
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