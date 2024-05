Что нужно знать про воспалительное заболевание кишечника?

По данным экспертов Национального института сахарного диабета, заболеваний органов пищеварения и почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases — NIDDK), болезнь Крона фиксируют у более полумиллиона человек в США, а язвенный колит — у 600–900 тыс. человек.

Воспалительное заболевание кишечника — это общий термин, используемый для описания заболеваний, связанных с хроническим воспалением пищеварительного тракта. Болезнь Крона и язвенный колит — это 2 типа воспалительного заболевания кишечника. У некоторых пациентов воспалительное заболевание кишечника может иметь легкое течение. В других случаях заболевание имеет тяжелое, изнуряющее течение и приводит к развитию опасных для жизни осложнений.

Болезнь Крона характеризуется воспалением слизистой оболочки пищеварительного тракта, которое часто распространяется глубоко в пораженные ткани. Воспаление, вызванное болезнью Крона, может поражать различные участки пищеварительного тракта, чаще всего тонкую кишку.

Язвенный колит приводит к развитию воспалительного процесса и язвы в пищеварительном тракте. Язвенный колит поражает внутреннюю оболочку толстой кишки и прямую кишку.

Факторы риска развития воспалительного заболевания кишечника

Возраст. Чаще всего воспалительное заболевание кишечника развивается у лиц в возрасте младше 30 лет. В то же время иногда заболевание развивается у лиц в возрасте 50–60 лет.

Раса или этническая принадлежность. Воспалительное заболевание может развиться у представителей любых рас и этнических групп, но риск выше у представителей европеоидной расы.

Семейный анамнез. Риск выше у лиц, у близких родственников которых (например родителя, брата, сестры или ребенка) имеется воспалительное заболевание кишечника.

Курение сигарет. Курение сигарет является наиболее важным контролируемым фактором риска развития болезни Крона.

Применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), например диклофенака, напроксена, ибупрофена и др., обусловливает повышение риска развития болезни Крона. Также НПВП приводят к ухудшению течения заболевания у лиц, у которых оно уже диагностировано.

Симптомы воспалительного заболевания кишечника и их выраженность варьируют в зависимости от тяжести воспалительного процесса и его локализации. Обычно в течении заболевания выделяют периоды обострения, сменяющиеся периодами ремиссии.

Признаки и симптомы, общие как для болезни Крона, так и для язвенного колита, включают:

диарею;

повышенную утомляемость и немотивированную усталость;

боль в животе и спазмы;

кровь в кале;

снижение аппетита;

непреднамеренную потерю массы тела.

Однако симптомы болезни Крона и язвенного колита влияют не только на физическое состояние. Они также приводят к развитию нарушений эмоциональной сферы, снижают качество жизни и могут привести к развитию депрессии.

Рекомендации для пациентов с воспалительным заболеванием кишечника.

Будьте информированными. Один из лучших способов лучше контролировать ситуацию — узнать как можно больше о воспалительных заболеваниях кишечника. Ищите информацию в авторитетных источниках, таких как Фонд Крона и колита (Crohn’s and Colitis Foundation).

Присоединитесь к группе поддержки. Она может предоставить ценную информацию о вашем заболевании, новейших методах лечения или интегративной терапии, а также оказать эмоциональную поддержку.

Поговорите со специалистом в области психического здоровья, который работает с пациентами с воспалительными заболеваниями кишечника и эмоциональными трудностями, которые они могут вызвать.

Общайтесь с другими пациентами в группе поддержки здоровья пищеварительной системы Mayo Clinic Connect, онлайн-сообществе пациентов, модерируемом клиникой Мейо (Mayo Clinic).

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org