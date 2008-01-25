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Новости медицины и фармацииЧерепно-мозговая травма — фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний?

Черепно-мозговая травма — фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний?

Опубликовано  27.09.2023

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) зачастую является причиной устойчивой утраты трудоспособности. ЧМТ зачастую выявляют у военнослужащих и лиц, занимающихся контактными видами спорта.

В новом обзорном документе, подготовленном исследователями из исследовательской госпитальной системы Mass General Brigham, США, представлен анализ долгосрочных связей между ЧМТ и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Обзор опубликован в журнале «The Lancet Neurology».

Ученые подчеркнули необходимость дальнейших исследований сердечно-сосудистых рисков и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у лиц с ЧМТ в анамнезе.

Первый автор Саеф Иззи (Saef Izzy), доктор медицинских наук, сотрудник Центра инсульта и цереброваскулярного центра Бригама и женской больницы (Stroke and Cerebrovascular Center of Brigham and Women’s Hospital), подчеркнул, что профилактика и лечение сердечно-сосудистых последствий ЧМТ может быть недостающим звеном в мерах по улучшению долгосрочного качества жизни и снижению риска летального исхода у пациентов с ЧМТ в анамнезе.

Ранее в исследованиях выявлена связь между ЧМТ и повышенным риском развития неврологических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и деменцию.

Исследователи предположили, что сердечно-сосудистая, кардиометаболическая и эндокринная дисфункция могут обусловливать развитие неврологических заболеваний спустя десятилетия после ЧМТ.

Так, артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет и гипопитуитаризм могут отрицательно влиять на когнитивные функции и являются установленными факторами риска развития деменции.

Также выявлено, что эти кардиометаболические факторы риска чаще выявляют у лиц, перенесших ЧМТ, чем в среднем в популяции.

Существует множество потенциальных патофизиологических связей между ЧМТ и сердечно-сосудистой и когнитивной дисфункцией. Нейровоспаление при ЧМТ потенциально приводит к развитию атеросклероза. Независимыми факторами риска являются увеличение массы тела и нарушения сна, развивающиеся после ЧМТ. Развитие сердечно-сосудистой и когнитивной дисфункции могут обусловливать нарушения микробиома, возникшие вследствие нарушения связей между нервной и пищеварительной системами у лиц с ЧМТ.

Автор-корреспондент Росс Зафонте (Ross Zafonte), доктор медицинских наук, президент реабилитационной сети Сполдинга (Spaulding Rehabilitation Network) и заведующий отделениями физической медицины и реабилитации Массачусетской больницы общего профиля (Departments of Physical Medicine and Rehabilitation at Massachusetts General Hospital) и Бригама и женской больницы (Brigham and Women’s Hospital), подчеркнул, что понимание того, что дисфункция после ЧМТ является многоуровневой, потенциально будет способствовать разработке профилактических рекомендаций и профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний у лиц, перенесших ЧМТ.

На сегодня необходимы дальнейшие исследования, учитывающие, как на риск развития сердечно-сосудистых нарушений влияют единичные и повторяющиеся травмы, возраст получения травмы, тяжесть ЧМТ и другие сопутствующие заболевания.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  27.09.2023

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