Чем отличаются симптомы ОРЗ и аллергического ринита?

Чихание, кашель и заложенность носа: острое респираторное заболевание (ОРЗ) и аллергический ринит могут иметь схожие симптомы. Как же определить, в чём разница между проявлениями ОРЗ и аллергического ринита?

По данным экспертов клиники Майо (Mayo clinic) и сети провайдеров медицинских услуг Атлантической системы здравоохранения (Atlantic Health System), симптомы ОРЗ включают:

насморк;

заложенность носа, отёк;

кашель;

боль, першение в горле;

чихание;

головную боль;

усталость/общую слабость;

ломоту, боль в мышцах и суставах.

К симптомам аллергии относятся:

насморк;

отёк или заложенность носа;

чихание;

зуд (век, глаз, носа);

слезотечение;

постназальный затёк;

головная боль;

усталость/общая слабость.

Доктор остеопатии из Atlantic Health System Габриэль Сэмюэлс (Gabrielle Samuels) отметила, что и аллергический ринит, и ОРЗ приводят к развитию воспалительных реакций в носовых ходах и верхних дыхательных путях. При этом воспаление в этих областях может вызывать схожие симптомы, хотя причины могут быть совершенно разными. Однако есть некоторые симптомы, уникальные для каждого состояния. При аллергии характерны слезящиеся, зудящие глаза и першение в горле. Как правило, зуд может быть признаком аллергии, объяснила Г. Сэмюэлс.

Доктор Луи Папа (Louis Papa), профессор клинической медицины Рочестерского университета (University of Rochester) в Нью-Йорке, подчеркнул, что зачастую сложно провести дифференциальную диагностику ОРЗ и аллергического ринита. По его словам, коронавирусная инфекция COVID-19 еще больше усложнила дифференциацию аллергии и ОРЗ. Л. Папа отметил, что если у вас внезапно развились насморк, кашель и боль в горле, за которыми следует общее недомогание, у вас, вероятно, ОРЗ. При этом интенсивность симптомов снижается и пациент выздоравливает в течение 7–10 дней.

В то же время если симптомы сохраняются или их интенсивность нарастает по истечении этого периода, следует проконсультироваться с врачом, чтобы исключить другие заболевания, в том числе аллергические.

Такие симптомы, как чихание, зуд в глазах и насморк или зуд в носу, которые то появляются, то исчезают, характерны для аллергических заболеваний.

Эксперты Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (The American College of Allergy, Asthma, and Immunology) выделяют следующие основные этиологические факторы аллергии:

пыльца;

плесень;

пылевые клещи;

перхоть домашних животных;

некоторые продукты питания.

В отличие от ОРЗ, аллергия не заразна и симптомы могут сохраняться на протяжении недель или даже месяцев.

Если вы выявили у себя признаки аллергического заболевания, следует обратиться к аллергологу для установления диагноза и назначения лечения.

Важно, что хотя симптомы ОРЗ и аллергического ринита могут совпадать, методы лечения могут отличаться. Лечение простуды обычно симптоматическое. Для уменьшения выраженности гриппоподобного синдрома и лихорадки применяют парацетамол, ибупрофен и ацетилсалициловую кислоту. Назальные спреи и противоотечные средства применяются для уменьшения выраженности заложенности носа и ощущения давления в пазухах. Также назначаются противокашлевые средства. Пациентам рекомендуются обильное питьё и отдых. Антибиотики неэффективны при лечении ОРЗ, поскольку они действуют только на бактериальные инфекции, а не на вирусы.

Эксперты клиники Кливленда (Cleveland Clinic) подчёркивают, что первым шагом в лечении аллергического ринита и других аллергических заболеваний является выявление и максимально возможное ограничение контактов с триггерными аллергенами. Также применяются антигистаминные препараты, в том числе топические (местные) в форме назальных спреев и глазных капель. При тяжелом течении аллергических заболеваний применяются глюкокортикостероиды. Также может быть рекомендована аллергенспецифическая иммунотерапия для снижения чувствительности организма к определенным аллергенам с течением времени.

По материалам www.medicalxpress.com