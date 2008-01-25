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Новости медицины и фармацииБлокаторы β-адренорецепторов: в каких случаях целесообразно длительное применение?

Блокаторы β-адренорецепторов: в каких случаях целесообразно длительное применение?

Опубликовано  08.05.2023

В недавнем исследовании проанализирована эффективность длительного применения блокаторов β-адренорецепторов в профилактике развития повторного инфаркта миокарда.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Heart».

Исследователи не выявили статистически значимой разницы в величине риска развития повторного инфаркта миокарда у пациентов, принимавших блокаторы β-адренорецепторов на протяжении года после инфаркта миокарда, и у пациентов, не принимавших лекарственные препараты данной группы.

Блокаторы β-адренорецепторов применяют для лечения нарушений сердечного ритма, а также стенокардии и повышенного артериального давления. Блокаторы β-адренорецепторов также рекомендуются пациентам, перенесшим инфаркт миокарда, для вторичной профилактики сердечно-сосудистых событий.

Ученые объяснили, что принятые на сегодня рекомендации основаны на результатах клинических исследований, предшествовавших серьезным изменениям в рутинной медицинской помощи пациентам с инфарктом миокарда.

В исследование включили 43 618 взрослых пациентов, перенесших инфаркт миокарда в период 2005–2016 гг., чьи данные были внесены в национальный шведский регистр ишемической болезни сердца (SWEDEHEART). Ни у одного из этих пациентов не диагностированы сердечная недостаточность или систолическая дисфункция левого желудочка. 34 253 участника принимали блокаторы β-адренорецепторов на протяжении года после выписки. 9365 участникам блокаторы β-адренорецепторов не были рекомендованы. Средний возраст участников составлял 64 года, около 25% из них были женщинами.

Исследователи проанализировали риск развития летального исхода, повторного инфаркта миокарда, потребности в реваскуляризации, необходимости госпитализации по поводу сердечной недостаточности. В исследовании установлено, что длительное применение блокаторов β-адренорецепторов не связано с улучшением сердечно-сосудистых исходов в течение среднего периода наблюдения, составившего 4,5 года.

В то же время ученые признают, что исследование имело ряд ограничений. Так, это обсервационное исследование; пациенты не были рандомизированы для лечения; были включены только определенные сердечно-сосудистые исходы; не было указаний на то, насколько последовательно пациенты принимали рекомендованные им лекарственные препараты; не была предоставлена информация о связанном со здоровьем качестве жизни участников. Однако это крупнейшее исследование влияния терапии блокаторами β-адренорецепторов на риск развития повторного инфаркта миокарда и неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов у больных, перенесших инфаркт миокарда.

Исследователи отметили, что применение блокаторов β-адренорецепторов связано с развитием ряда побочных эффектов, включая депрессию и повышенную утомляемость.Они высказали предположение, что блокаторы β-адренорецепторов не способствуют снижению риска развития повторного инфаркта миокарда и летального исхода у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, без сердечной недостаточности или систолической дисфункции левого желудочка.

Профессор Ральф Стюарт (Ralph Stewart) и доктор Том Эванс (Tom Evans) из службы сердечно-сосудистых заболеваний Грин-Лейн (Green Lane Cardiovascular Services), Окленд, Новая Зеландия (Аотеароа), отметили, что сегодня для определения оптимальной терапии у больных, перенесших инфаркт миокарда, у которых не выявлена систолическая дисфункция левого желудочка и не развилась сердечная недостаточность, необходимо провести дополнительные крупные рандомизированные клинические исследования.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  08.05.2023

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