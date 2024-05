Бессонница у лиц пожилого возраста: как повысить качество сна?

Бриенн Майнер (Brienne Miner), врач-гериатр, доктор медицины из Йельского университета (Yale University), рассказала о нарушениях сна у лиц пожилого возраста. По ее мнению, повышение качества сна способствует улучшению физического самочувствия и когнитивных функций.

На недавно состоявшемся мероприятии «Быть здоровым в Йельском университете» (Being Well at Yale), посвященном Неделе осведомленности о сне, Б. Майнер рассказала о важности сна. Также она озвучила ряд рекомендаций по его улучшению у лиц пожилого возраста:

поддерживайте режим. Б. Майнер объяснила, что важно ложиться спать и вставать с постели в одно и то же время. По ее мнению, это лучшее, что можно сделать, чтобы повысить качество сна. Также она рекомендует оставаться активными, даже если устали. Б. Майнер подчеркнула, что физическая и социальная активность днем способствуют улучшению качества ночного сна. По ее мнению, оставаться дома и пытаться больше спать на самом деле контрпродуктивно;

избегайте дневного сна. Б. Майнер рекомендует спать только ночью. Если вам необходимо вздремнуть днем, следует спать не более 30 мин до 14:00. Она объяснила, что дневной сон снижает наше гомеостатическое стремление ко сну в вечернее время и затрудняет засыпание вечером;

сведите к минимуму или исключите употребление алкоголя, кофеина и никотина. Б. Майнер объяснила, что с возрастом наша способность метаболизировать психоактивные вещества изменяется. Таким образом, употребление алкоголя, кофеина и никотина лицами пожилого возраста приводит к бессоннице. Также она отметила, что алкоголь может способствовать засыпанию, но при этом обусловливает снижение качества ночного сна и частые ночные пробуждения;

не стесняйтесь употреблять диетические добавки, но избегайте применения лекарственных препаратов. Б. Майнер рассказала, что использование диетических добавок, содержащих валериану, ромашку, пассифлору или мелатонин, в малых количествах (3 мг или меньше) способствует улучшению качества сна и уменьшению выраженности бессонницы. В то же время она обращает внимание на то, что диетические добавки и безрецептурные лекарственные средства могут вызывать развитие побочных эффектов: головокружения, спутанности сознания и др. При приеме рецептурных снотворных препаратов возможно развитие таких побочных эффектов, как когнитивные нарушения, повышенный риск падений и даже летальный исход.

Б. Майнер рассказала, что золотым стандартом лечения при бессоннице является когнитивно-поведенческая терапия, немедикаментозное лечение, нацеленное на коррекцию негативного (обусловливающего развитие нарушений сна) поведения.

По материалам www.medicalxpress.com