Азитромицин: вопросы и ответы

Азитромицин — антибиотик из группы макролидов. Его особенность состоит в том, что концентрация азитромицина в очаге инфекции превышает концентрацию в плазме крови почти в 50 раз (за это его еще называют «тканевым» антибиотиком). Кроме того, в отличие от других макролидов, он может действовать не только бактериостатически, но и бактерицидно (то есть не только замедлять рост и размножение бактерий, но и «убивать» их). Уже в первые сутки после приема концентрация азитромицина в очаге инфекции многократно превышает минимальную подавляющую концентрацию (МПК) этого антибиотика. Другая важная особенность состоит в том, что МПК азитромицина сохраняется в течении 7 дней после окончания 3-дневного курса лечения данным антибиотиком. Это означает, что приняв 3 дозы препарата в течении 3 дней, мы получаем по сути 10-дневный курс лечения.

Показания к применению азитромицина

Азитромицин применяется при различных инфекциях, вызванных чувствительными к азитромицину микроорганизмами. Так, данный антибиотик назначается для лечения пациентов с бактериальными фарингитами и тонзиллитами, синуситами, средними отитами, бактериальными бронхитами и пневмониями, различными инфекциями мягкий тканей, включая гнойничковые поражения кожи, рожистое воспаление и обычные угри, мигрирующей эритемой (начальная стадия болезни Лайма, вызываемой борелиями, передаваемыми при укусе клеща), некоторых инфекциях половых органов (неосложненный генитальный хламидиоз).

К какой группе антибиотиков относится азитромицин?

Азитромицин относится к группе макролидов.

Как принимать азитромицин?

Азитромицин в дозе 500 мг следует принимать по 1 таблетке (капсуле) 1 раз в сутки, каждый день в одно и то же время, на протяжении 3 дней. Курсовая доза составляет 1,5 г препарата.

В то же время в некоторых случаях (например при мигрирующей эритеме; заболеваниях, передающихся половым путем) режим приема и курсовая доза препарата могут отличаться.

Важно, что азитромицин нельзя принимать с едой: нарушается его всасывание. Так, азитромицин принимают за час до приема пищи, либо через 2 ч после.

Азитромицин также выпускается в форме капсул и таблеток с дозировкой 125 и 250 мг. При применении таких доз препарата взрослому будет необходимо принимать по 4 или 2 капсулы/таблетки за один прием соответственно.

Для детей удобно применять порошок гранулированный для приготовления суспензии. Готовая суспензия содержит в 5 мл 200 мг азитромицина. Рекомендуемая для детей доза рассчитывается, исходя из массы тела ребенка — обычно рекомендуемая доза составляет 10 мг на 1 кг массы тела. Необходимое количество препарата удобно отмерять с помощью специальной мерной ложечки, которая находится в упаковке с препаратом. Дети с массой тела 45 и более кг могут применять азитромицин в форме таблеток или капсул.

Для лечения пневмоний и некоторых инфекций может применяться азитромицин в виде лиофилизата для приготовления раствора для внутривенных инфузий. Он вводится по 500 мг один раз в сутки в течении 3 сут.

Как часто можно принимать азитромицин?

Повторные курсы азитромицина рекомендуется применять не раньше, чем спустя 3 мес после завершения предыдущего курса. Это связано с возможным развитием устойчивости патогенных микроорганизмов к антибактериальным препаратам.

Сколько дней применять азитромицин при бронхите?

Острый бронхит чаще всего вызывают вирусы и для его лечения не применяются антибактериальные препараты. В то же время при наличии симптомов, указывающих на вероятную бактериальную природу бронхита (отхождение гнойной мокроты, фебрильная лихорадка, характерные изменения в клиническом анализе крови) может быть рекомендован азитромицин. Для лечения бронхита у пациентов в возрасте старше 18 лет азитромицин назначают по 500 мг один раз в сутки в течении 3 дней.

Сколько дней можно принимать азитромицин?

Обычно азитромицин рекомендуется применять в течении 3 дней по 500 мг (общая курсовая доза для взрослых пациентов составляет 1500мг). В то же время, при некоторых заболеваниях длительность курса лечения может отличаться. Так, например, при мигрирующей эритеме в 1-й день лечения рекомендуется принять 1000 мг и со 2-го по 5-й день — по 500 мг 1 раз в сутки (общая курсовая доза составляет 3000 мг).

При акне вульгарис общая курсовая доза составляет 6000 мг. В первые 3 дня рекомендуется прием по 500 мг в сутки, затем в течении 9 нед — по 500мг 1 раз в неделю.

При каких диагнозах назначают азитромицин?

Азитромицин применяется при различных инфекциях, вызванных чувствительными к азитромицину микроорганизмами. Так, данный антибиотик назначают для лечения пациентов с бактериальными фарингитами и тонзиллитами, синуситами, средними отитами, бактериальными бронхитами и пневмониями, различными инфекциями мягкий тканей, включая гнойничковые поражения кожи, рожистое воспаление и обычные угри, мигрирующей эритемой (начальная стадия болезни Лайма, вызываемая борелиями, передаваемыми при укусе клеща), некоторых инфекциях половых органов (неосложненный генитальный хламидиоз).

Сколько принимают азитромицин при пневмонии?

Азитромицин для лечения пневмонии необходимо принимать 1 раз в сутки по 500 мг в течении 3 дней

Как быстро начинает действовать азитромицин?

Азитромицин начинает действовать уже через 2–3 ч после первого приема препарата — поскольку именно в этот период достигается максимальная его концентрация в плазме крови.

В каких случаях азитромицин может быть рекомендован для пациентов с пневмонией?

Согласно национальным и международным рекомендациям по лечению внебольничной пневмонии, азитромицин применяется для лечения лиц с нетяжелой пневмонией. Так, он может применяться в качестве монотерапии у больных нетяжелой пневмонией, не принимавших в течении предшествующих 3 мес антибиотики и не имеющих сопутствующих заболеваний. В таких случаях показаниями для применения азитромицина являются подозрение на то, что пневмония вызвана «атипичной» флорой (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniaе, Legionella spp.) либо отсутствует клинический эффект при применении бета-лактамных антибиотиков.

В случаях же, если у пациента имеются сопутствующие заболевания, или он принимал в течении предыдущих 3 мес антибиотики, ему рекомендуется комбинированная терапия азитромицином и «защищенным» пенициллином (например амоксициллин/клавуланат).

Возможно ли комбинированное применение азитромицина с другими антибиотиками?

Комбинация азитромицина с другими антибиотиками возможна. Может рекомендоваться сочетанное применение азитромицина с антибиотиками практически всех основных групп антибактериальных препаратов (β-лактамными антибиотиками, фторхинолонами, аминогликозидами, рифампицином).

Как сочетается азитромицин с другими препаратами, применяемыми при пневмонии?

Азитромицин разрешается применять с такими препаратами, как аминофиллин, метилпреднизолон, поскольку он оказывает слабо выраженное ингибирующее влияние на изофермент цитохрома Р450 и не нарушает метаболизм этих препаратов.

Повышает ли азитромицин иммунитет?

Установлено, что азитромицин и другие антибиотики группы макролидов оказывают иммуномодулирующий и противовоспалительный эффекты. Так, азитромицин способствует усилению естественного иммунного ответа организма на инфекцию: он повышает активность иммунных клеток и способствует завершению воспалительного процесса. Кроме того, азитромицин способствует снижению гиперреактивности дыхательных путей при заболеваниях органов дыхания.

Что лучше Сумамед или Азитромицин?

Азитромицин и Сумамед содержат одно и то же действующее вещество — азитромицин.

Как принимать пробиотики с антибиотиками?

Пробиотики при лечении антибиотиками назначаются для профилактики развития дисбактериоза, антибиотик-ассоциированной диареи. Рекомендуется принимать пробиотик с первого дня антибактериальной терапии.

Можно ли применять азитромицин более 3 дней?

Азитромицин применяется более 3 дней строго по показаниям, указанным в инструкции. Обычно 3-дневного курса лечения достаточно, поскольку после 3 дней приема препарата еще в течении 7 дней сохраняется эффективная концентрация препарата в очаге воспаления (что соответствует привычному 10-дневному курсу лечения другими антибиотиками).