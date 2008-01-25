Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииАутизм: представлено первое австралийское национальное руководство

Аутизм: представлено первое австралийское национальное руководство

Опубликовано  21.02.2023

Аутизм стал официальным диагнозом в Австралии в 1980 г.

На сегодня это заболевание диагностировано у более 1% населения в мире.

Наиболее распространенные виды терапии при аутизме направлены на обучение, социализацию и поддержание благополучия пациентов. В ряде случаев применяется медикаментозное лечение. В то же время на сегодня существует необходимость в основанных на принципах доказательной медицины рекомендациях по терапии пациентов с аутизмом.

Так, было разработано Национальное руководство по поддержке, обучению и благополучию детей с аутизмом и их семей в Австралии (National Guideline for supporting the learning, participation, and wellbeing of autistic children and their families in Australia). При создании данного руководства были использованы сведения из различных клинических исследований и обзоров. Национальное руководство по поддержке, обучению и благополучию детей с аутизмом в Австралии содержит 84 рекомендации.

Эффективность терапии у аутичных детей зависит от множества факторов и в значительной степени индивидуальна. В новом руководстве представлен пошаговый алгоритм, систематизирующий эти факторы и предлагающий различные варианты лечения в зависимости от индивидуальных особенностей конкретного ребенка.

Так, например, некоторые дети лучше обучаются речи с помощью технологических устройств и гаджетов. В то же время другим  такая терапия не подходит и они наилучшим образом обучаются при личных беседах со специалистом.

Также предложены различные варианты места проведения терапии (в клинике, на дому или в сообществе), ее характера (индивидуально или в группе) и применения дополнительных средств (лично, посредством видеосвязи или по телефону).

Новое руководство потенциально будет способствовать пониманию клиницистами индивидуальных особенностей каждого ребенка.

Также документ призван помочь родителям понять суть заболевания ребенка и возможности их участия в терапии. Руководство будет способствовать тому, чтобы родители выбирали для своих детей те вмешательства, которые имеют доказательную базу.

Таким образом, Национальное руководство по поддержке, обучению и благополучию детей с аутизмом в Австралии содержит информацию, необходимую как специалистам, работающим с пациентами с аутизмом, так и родителям таких детей. С учетом изложенных в документе рекомендаций родители смогут выбрать наиболее подходящие методы терапии, обучения и поддержания благополучия для своего ребенка.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  21.02.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости