Аутизм стал официальным диагнозом в Австралии в 1980 г.

На сегодня это заболевание диагностировано у более 1% населения в мире.

Наиболее распространенные виды терапии при аутизме направлены на обучение, социализацию и поддержание благополучия пациентов. В ряде случаев применяется медикаментозное лечение. В то же время на сегодня существует необходимость в основанных на принципах доказательной медицины рекомендациях по терапии пациентов с аутизмом.

Так, было разработано Национальное руководство по поддержке, обучению и благополучию детей с аутизмом и их семей в Австралии (National Guideline for supporting the learning, participation, and wellbeing of autistic children and their families in Australia). При создании данного руководства были использованы сведения из различных клинических исследований и обзоров. Национальное руководство по поддержке, обучению и благополучию детей с аутизмом в Австралии содержит 84 рекомендации.

Эффективность терапии у аутичных детей зависит от множества факторов и в значительной степени индивидуальна. В новом руководстве представлен пошаговый алгоритм, систематизирующий эти факторы и предлагающий различные варианты лечения в зависимости от индивидуальных особенностей конкретного ребенка.

Так, например, некоторые дети лучше обучаются речи с помощью технологических устройств и гаджетов. В то же время другим такая терапия не подходит и они наилучшим образом обучаются при личных беседах со специалистом.

Также предложены различные варианты места проведения терапии (в клинике, на дому или в сообществе), ее характера (индивидуально или в группе) и применения дополнительных средств (лично, посредством видеосвязи или по телефону).

Новое руководство потенциально будет способствовать пониманию клиницистами индивидуальных особенностей каждого ребенка.

Также документ призван помочь родителям понять суть заболевания ребенка и возможности их участия в терапии. Руководство будет способствовать тому, чтобы родители выбирали для своих детей те вмешательства, которые имеют доказательную базу.

Таким образом, Национальное руководство по поддержке, обучению и благополучию детей с аутизмом в Австралии содержит информацию, необходимую как специалистам, работающим с пациентами с аутизмом, так и родителям таких детей. С учетом изложенных в документе рекомендаций родители смогут выбрать наиболее подходящие методы терапии, обучения и поддержания благополучия для своего ребенка.

