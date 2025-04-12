Дієтичні добавки, що підтримують функціональну активність щитовидної залози

Селефорт йод (Selefort iodine)

Селефорт йод капсули 250 мг №30
Ціни в Київ
від 370,00 грн
В 1 аптеці
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Характеристики
Виробник
Фармпродукт
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
250 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки