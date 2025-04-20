Селефорт йод (Selefort iodine)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Економія при броні: -46,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
465,19
Економія при броні: -20,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
4.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
432,00
Економія при броні: -43,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 5
220.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
148,80
Економія при броні: -22,88 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
227.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Економія при броні: -48,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
230.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Економія при броні: -41,00 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
255.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
448,11
Економія при броні: -30,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Богодухів, пл. Незалежності, 18
258.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
474,98
Економія при броні: -31,85 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
261.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
397,63
Економія при броні: -15,55 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
286.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Економія при броні: -33,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 151-А
335.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
425.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
467,87
Економія при броні: -23,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Васильків, просп. Київський Шлях, 180-А
440.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
473,50
Економія при броні: -29,03 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Сквира, вул. Соборна, 21
453.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
432,33
Економія при броні: -14,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
455.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
465,10
Економія при броні: -20,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Фастів, вул. Соборна, 44
456.7 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
461,53
Економія при броні: -17,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
456.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
457,68
Економія при броні: -15,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Крижопіль, вул. Долейка Андрія, 14-А
471.3 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн