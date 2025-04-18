Селефорт йод (Selefort iodine)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Київ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні: -42,00 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 180-А
30.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
471,76
Економія при броні: -27,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
58.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
476,32
Економія при броні: -31,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 44
60.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
465,91
Економія при броні: -21,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
60.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
457,36
Економія при броні: -15,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
78.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
475,42
Економія при броні: -30,95 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 21
100.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
436,57
Економія при броні: -18,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 151-А
126.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46-А
145.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
197.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
462,96
Економія при броні: -18,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
197.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
317,69
Економія при броні: -21,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
197.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Київська, 112-А
197.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
467,96
Економія при броні: -23,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
198.3 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
471,63
Економія при броні: -27,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
200.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
204.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
449,00
Економія при броні: -13,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, пл. Лесі Українки, 15
205.7 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Соборності, 2
205.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 8
205.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
457,99
Економія при броні: -16,21 грн