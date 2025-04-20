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Селефорт йод (Selefort iodine)
Селефорт йод (Selefort iodine)
Кривий Ріг
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
106.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Економія при броні:
-48,00 грн
359,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
108.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Економія при броні:
-41,00 грн
366,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
432,00
Економія при броні:
-43,00 грн
389,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
129.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Економія при броні:
-46,00 грн
342,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
133.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
466,44
Економія при броні:
-21,97 грн
444,47
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
138.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
310,80
грн
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Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
146.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
446,02
Економія при броні:
-28,42 грн
417,60
грн
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Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
155.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
409,31
Економія при броні:
-27,23 грн
382,08
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Економія при броні:
-33,00 грн
355,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 151-А
228.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
168,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 5
293.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
148,80
Економія при броні:
-22,88 грн
125,92
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
295.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
472,53
Економія при броні:
-29,40 грн
443,13
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
315.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
470,06
Економія при броні:
-25,59 грн
444,47
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Крижопіль, вул. Долейка Андрія, 14-А
339.3 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні:
-68,50 грн
377,00
грн
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Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 21
339.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
434,89
Економія при броні:
-17,29 грн
417,60
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 180-А
339.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
466,44
Економія при броні:
-21,97 грн
444,47
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
341.3 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні:
-42,00 грн
370,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
348.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
469,12
Економія при броні:
-24,65 грн
444,47
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 44
350.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
462,56
Економія при броні:
-18,09 грн
444,47
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
350.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
473,30
Економія при броні:
-31,52 грн
441,78
грн
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