Селефорт йод (Selefort iodine)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
469,12
Економія при броні: -24,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
316,47
Економія при броні: -20,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
476,63
Економія при броні: -32,16 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
470,51
Економія при броні: -26,04 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
449,00
Економія при броні: -13,47 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тиврів, вул. Вознесінська, 2
24.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Центральна, 1
35.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
306,82
Економія при броні: -10,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46-А
58.7 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Крижопіль, вул. Долейка Андрія, 14-А
98.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 21
100.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
432,54
Економія при броні: -14,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, пл. Чорновола В'ячеслава, 2
101.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 85
101.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
101.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
307,98
Економія при броні: -11,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 14/1
108.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
463,76
Економія при броні: -19,29 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
109.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
109.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -84,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, просп. Миру, 69/1-А
110.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
466,42
Економія при броні: -24,64 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73
111.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -84,80 грн