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Селефорт йод (Selefort iodine)
Селефорт йод (Selefort iodine)
Харків
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Зачиняється о 20:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 5
35.7 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні:
-63,40 грн
382,10
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
55.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
470,21
Економія при броні:
-27,08 грн
443,13
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
432,00
Економія при броні:
-43,00 грн
389,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
250.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
310,80
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
252.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Економія при броні:
-40,00 грн
348,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
254.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
465,55
Економія при броні:
-21,08 грн
444,47
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Економія при броні:
-33,00 грн
355,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
336.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Економія при броні:
-41,00 грн
366,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 151-А
363.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
168,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
401.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні:
-42,00 грн
370,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 180-А
423.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
471,76
Економія при броні:
-27,29 грн
444,47
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
436.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
475,42
Економія при броні:
-30,95 грн
444,47
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
451.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
476,32
Економія при броні:
-31,85 грн
444,47
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 44
452.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
465,91
Економія при броні:
-21,44 грн
444,47
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
452.7 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
457,36
Економія при броні:
-15,58 грн
441,78
грн
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Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
458.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
435,40
Економія при броні:
-17,80 грн
417,60
грн
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Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
467.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
409,15
Економія при броні:
-27,07 грн
382,08
грн
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Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 21
472.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
436,57
Економія при броні:
-18,97 грн
417,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46-А
532.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
358,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
563.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
462,96
Економія при броні:
-18,49 грн
444,47
грн
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