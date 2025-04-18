Київ
Селефорт йод (Selefort iodine)

Селефорт йод (Selefort iodine)

Харків (адресу не вказано)
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 5
35.7 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -63,40 грн
382,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
55.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
470,21
Економія при броні: -27,08 грн
443,13 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
432,00
Економія при броні: -43,00 грн
389,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
250.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
310,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
252.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Економія при броні: -40,00 грн
348,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
254.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
465,55
Економія при броні: -21,08 грн
444,47 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Економія при броні: -33,00 грн
355,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
336.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Економія при броні: -41,00 грн
366,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 151-А
363.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
168,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
401.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні: -42,00 грн
370,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 180-А
423.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
471,76
Економія при броні: -27,29 грн
444,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
436.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
475,42
Економія при броні: -30,95 грн
444,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
451.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
476,32
Економія при броні: -31,85 грн
444,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 44
452.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
465,91
Економія при броні: -21,44 грн
444,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
452.7 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
457,36
Економія при броні: -15,58 грн
441,78 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
458.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
435,40
Економія при броні: -17,80 грн
417,60 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
467.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
409,15
Економія при броні: -27,07 грн
382,08 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 21
472.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
436,57
Економія при броні: -18,97 грн
417,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46-А
532.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
358,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
563.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
462,96
Економія при броні: -18,49 грн
444,47 грн
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