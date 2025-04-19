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Селефорт йод (Selefort iodine)
Селефорт йод (Selefort iodine)
Одеса
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Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
109.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
406,77
Економія при броні:
-24,69 грн
382,08
грн
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Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
116.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
449,04
Економія при броні:
-31,44 грн
417,60
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крижопіль, вул. Долейка Андрія, 14-А
251.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні:
-68,50 грн
377,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
251.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Економія при броні:
-41,00 грн
366,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
254.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Економія при броні:
-48,00 грн
359,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, пл. Чорновола В'ячеслава, 2
307.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
317,80
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
308.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
315,43
Економія при броні:
-19,14 грн
296,28
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 85
310.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
310,80
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тиврів, вул. Вознесінська, 2
324.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
310,80
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 151-А
329.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
168,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Центральна, 1
342.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
316,44
Економія при броні:
-20,16 грн
296,28
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Економія при броні:
-33,00 грн
355,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
346.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
477,16
Економія при броні:
-32,69 грн
444,47
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
346.7 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
317,24
Економія при броні:
-20,96 грн
296,28
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
347.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
476,41
Економія при броні:
-31,94 грн
444,47
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
347.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
376,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
348.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
376,50
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
349.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
449,00
Економія при броні:
-13,47 грн
435,53
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Київська, 112-А
349.7 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
462,60
Економія при броні:
-18,13 грн
444,47
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
367.3 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Економія при броні:
-40,00 грн
348,00
грн
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