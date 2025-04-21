Селефорт йод (Selefort iodine)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
5.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
446,02
Економія при броні: -28,42 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
409,31
Економія при броні: -27,23 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
175.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Економія при броні: -41,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
176.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Економія при броні: -48,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
256.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Економія при броні: -46,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
259.7 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
466,44
Економія при броні: -21,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
264.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
267.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
432,00
Економія при броні: -43,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
276.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Економія при броні: -33,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 151-А
281.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крижопіль, вул. Долейка Андрія, 14-А
283.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
344.3 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
470,06
Економія при броні: -25,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тиврів, вул. Вознесінська, 2
346.7 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 21
355.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
434,89
Економія при броні: -17,29 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, пл. Чорновола В'ячеслава, 2
355.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
355.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
316,20
Економія при броні: -19,92 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 85
357.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
363.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
463,00
Економія при броні: -18,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
363.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
318,55
Економія при броні: -22,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
364.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
464,43
Економія при броні: -19,96 грн