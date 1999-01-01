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Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовин
12.1.

Дієтичні добавки, що підтримують функціональну активність щитовидної залози

Дієтичні добавки

12Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовин

12.1.Дієтичні добавки, що підтримують функціональну активність щитовидної залози
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Альба®
Альба®
Капсули №60
Омніфарма
від 381,36 грн
в 835 аптеках
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ЗОБОФІТ® ДУО
ЗОБОФІТ® ДУО
Капсули 410 мг №60
Нутрімед
від 618,60 грн
в 718 аптеках
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Тіреоклін
Тіреоклін
Капсули №60
Елемент здоров'я
від 406,00 грн
в 668 аптеках
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Олісід
Олісід
Капсули 420 мг №30
Бовіос Фарм
від 406,80 грн
в 594 аптеках
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Олісід LS
Олісід LS
Капсули 415 мг №30
Бовіос Фарм
від 448,00 грн
в 537 аптеках
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Ендонорм
Ендонорм
Капсули 0,5 г №60
Вітера
від 418,69 грн
в 534 аптеках
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Ендомар
Ендомар
Капсули №30
Омніфарма
від 491,94 грн
в 532 аптеках
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Зобофіт®
Зобофіт®
Капсули 290 мг №60
Нутрімед
від 253,03 грн
в 515 аптеках
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Пантірокс
Пантірокс
Капсули №30
Озимук Фарм
від 407,76 грн
в 460 аптеках
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Зобофіт® Селен
Зобофіт® Селен
Капсули №60
Нутрімед
від 929,35 грн
в 448 аптеках
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Тиреофарм
Тиреофарм
Капсули 0,4 г №60
Фармаком
від 343,00 грн
в 413 аптеках
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ЗОБОФІТ® ДУО
ЗОБОФІТ® ДУО
Капсули 410 мг №30
Нутрімед
від 355,29 грн
в 411 аптеці
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ТИРЕОФАРМ PRO
ТИРЕОФАРМ PRO
Капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
від 649,80 грн
в 405 аптеках
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Пантірокс
Пантірокс
Капсули №60
Озимук Фарм
від 809,23 грн
в 370 аптеках
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ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ЩИЗАРЕН"
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ЩИЗАРЕН"
Флакон 30 мл №1
Екомед
від 55,37 грн
в 367 аптеках
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П'ЯТИПАЛ-КРАПЛІ (ЛАПЧАТКА БІЛА)
П'ЯТИПАЛ-КРАПЛІ (ЛАПЧАТКА БІЛА)
50 мл №1
Фітобіотехнології
від 107,53 грн
в 349 аптеках
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Тирозинон®
Тирозинон®
Капсули 400 мг №60
ЭЛЕМЕНТ ЗДОРОВЬЯ ООО
від 372,60 грн
в 332 аптеках
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ПЯТИПАЛ — КРАПЛІ
ПЯТИПАЛ — КРАПЛІ
50 мл №1
Ботаніка
від 58,40 грн
в 322 аптеках
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Тірогард®
Тірогард®
Капсули №30
Буст Фарма
від 225,99 грн
в 291 аптеці
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Тіреос
Тіреос
Капсули №30
Лактонова Нутріфарм
від 275,38 грн
в 289 аптеках
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