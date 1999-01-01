Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовин
12.1.
Дієтичні добавки, що підтримують функціональну активність щитовидної залози
Дієтичні добавки
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Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовин
12.1.
Дієтичні добавки, що підтримують функціональну активність щитовидної залози
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Альба®
Капсули №60
Омніфарма
від
381,36
грн
в 835 аптеках
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ЗОБОФІТ® ДУО
Капсули 410 мг №60
Нутрімед
від
618,60
грн
в 718 аптеках
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Тіреоклін
Капсули №60
Елемент здоров'я
від
406,00
грн
в 668 аптеках
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Олісід
Капсули 420 мг №30
Бовіос Фарм
від
406,80
грн
в 594 аптеках
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Олісід LS
Капсули 415 мг №30
Бовіос Фарм
від
448,00
грн
в 537 аптеках
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Ендонорм
Капсули 0,5 г №60
Вітера
від
418,69
грн
в 534 аптеках
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Ендомар
Капсули №30
Омніфарма
від
491,94
грн
в 532 аптеках
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Зобофіт®
Капсули 290 мг №60
Нутрімед
від
253,03
грн
в 515 аптеках
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Пантірокс
Капсули №30
Озимук Фарм
від
407,76
грн
в 460 аптеках
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Зобофіт® Селен
Капсули №60
Нутрімед
від
929,35
грн
в 448 аптеках
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Тиреофарм
Капсули 0,4 г №60
Фармаком
від
343,00
грн
в 413 аптеках
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ЗОБОФІТ® ДУО
Капсули 410 мг №30
Нутрімед
від
355,29
грн
в 411 аптеці
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ТИРЕОФАРМ PRO
Капсули 400 мг блістер №60
Фармаком
від
649,80
грн
в 405 аптеках
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Пантірокс
Капсули №60
Озимук Фарм
від
809,23
грн
в 370 аптеках
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ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ЩИЗАРЕН"
Флакон 30 мл №1
Екомед
від
55,37
грн
в 367 аптеках
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П'ЯТИПАЛ-КРАПЛІ (ЛАПЧАТКА БІЛА)
50 мл №1
Фітобіотехнології
від
107,53
грн
в 349 аптеках
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Тирозинон®
Капсули 400 мг №60
ЭЛЕМЕНТ ЗДОРОВЬЯ ООО
від
372,60
грн
в 332 аптеках
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ПЯТИПАЛ — КРАПЛІ
50 мл №1
Ботаніка
від
58,40
грн
в 322 аптеках
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Тірогард®
Капсули №30
Буст Фарма
від
225,99
грн
в 291 аптеці
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Тіреос
Капсули №30
Лактонова Нутріфарм
від
275,38
грн
в 289 аптеках
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капс.
капс. желат.
капс. желат. тверд.
пор. д/оральн. р-ну
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чай
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200 мкг
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290 мг
300 мг
350 мг
400 мг
410 мг
415 мг
420 мг
500 мг
550 мг
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Пакування
50 г
50 мл
банка
блістер
контурн. чарунк. уп.
фл.
фл. 30 мл
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фільтр-пакет 1.5 г
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Country Life
Lactonova Nutripharm
NOW INTERNATIONAL
Natural Organics Laboratories, Inc.
Solepharm
Актілайф Нутрішн
Био Лайт
Биотек
Бовиос Фарм
Ботаніка
Витера
Віола
Голден-Фарм
Гров Фарм
Даника Первая Украинская Пчеловодческая Компания
ЖИТО
Здравофарм
Исток-Плюс
Карпов М.Ю.
Кортес
Лактонова Нутріфарм
МСК-МЕД
Нутримед, ООО
ООО "БУСТ ФАРМА"
Озимук Фарм
Омнифарма
Омніфарма
Сперко Украина
Томил Херб
ФарКоС
Фарм Райз
Фарм-Квест
Фармаком
Фармпродукт
Фито Свит
Фіто Світ
Фітобіотехнології
Харківська ФФ
ЭЛЕМЕНТ ЗДОРОВЬЯ ООО
Экомед
Элемент здоровья
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