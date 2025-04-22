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Селефорт йод (Selefort iodine)
Селефорт йод (Selefort iodine)
Чернігів
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Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні:
-42,00 грн
370,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 180-А
158.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
464,08
Економія при броні:
-19,61 грн
444,47
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
184.3 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
461,13
Економія при броні:
-16,66 грн
444,47
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 44
185.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
460,99
Економія при броні:
-16,52 грн
444,47
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
185.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
460,47
Економія при броні:
-18,69 грн
441,78
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
206.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
466,04
Економія при броні:
-21,57 грн
444,47
грн
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 21
227.3 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
432,54
Економія при броні:
-14,94 грн
417,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 151-А
230.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
168,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Економія при броні:
-33,00 грн
355,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46-А
263.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
354,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, пл. Лесі Українки, 15
275.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
376,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 8
275.7 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
466,42
Економія при броні:
-24,64 грн
441,78
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Соборності, 2
275.7 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
376,50
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 7
275.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
476,67
Економія при броні:
-32,20 грн
444,47
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Київська, 8
276.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
297,15
Економія при броні:
-30,48 грн
266,67
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Анни Ярославни, 17
276.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
376,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Глухова, 15
276.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні:
-45,70 грн
399,80
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
276.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
472,68
Економія при броні:
-30,90 грн
441,78
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
276.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
376,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 69
277.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні:
-45,70 грн
399,80
грн
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