Селефорт йод (Selefort iodine)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
3.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
470,42
Економія при броні: -25,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, вул. Наукова, 59
4.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Меденичі, вул. Незалежності, 2
49.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Жидачів, вул. Шашкевича, 36
51.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Грушевського Михайла, 33
51.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
53.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Шептицький, вул. Сокальська, 10
64.3 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
458,61
Економія при броні: -16,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Шептицький, вул. Бандери Степана, 2
64.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 7/1
64.9 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дрогобич, вул. Малий Ринок, 9
65.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 54
65.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
469,44
Економія при броні: -27,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 31
65.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Дрогобич, пл. Ринок, 27
65.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
466,07
Економія при броні: -24,29 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 30
65.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Кравецька, 2/4
65.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
65.8 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
472,42
Економія при броні: -30,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 35
66.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
297,15
Економія при броні: -45,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6
68.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
474,93
Економія при броні: -30,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн