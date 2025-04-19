Київ
Селефорт йод (Selefort iodine)

Селефорт йод (Selefort iodine)

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В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
432,00
Економія при броні: -43,00 грн
389,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
70.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Економія при броні: -40,00 грн
348,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
71.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
310,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
73.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
465,19
Економія при броні: -20,72 грн
444,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 5
169.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
148,80
Економія при броні: -22,88 грн
125,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
193.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
474,98
Економія при броні: -31,85 грн
443,13 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
198.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Економія при броні: -48,00 грн
359,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
202.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Економія при броні: -41,00 грн
366,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
236.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Економія при броні: -33,00 грн
355,00 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
275.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
448,11
Економія при броні: -30,51 грн
417,60 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
283.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
397,63
Економія при броні: -15,55 грн
382,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 151-А
289.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
168,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
379.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
467,87
Економія при броні: -23,40 грн
444,47 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
379.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні: -42,00 грн
370,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 180-А
388.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
473,50
Економія при броні: -29,03 грн
444,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
406.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
465,10
Економія при броні: -20,63 грн
444,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 44
408.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
461,53
Економія при броні: -17,06 грн
444,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
408.3 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
457,68
Економія при броні: -15,90 грн
441,78 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 21
410.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
432,33
Економія при броні: -14,73 грн
417,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Крижопіль, вул. Долейка Андрія, 14-А
449.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн
377,00 грн
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