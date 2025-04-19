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Селефорт йод (Selefort iodine)
Селефорт йод (Selefort iodine)
Дніпро
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
432,00
Економія при броні:
-43,00 грн
389,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
70.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Економія при броні:
-40,00 грн
348,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
71.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
310,80
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
73.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
465,19
Економія при броні:
-20,72 грн
444,47
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 5
169.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
148,80
Економія при броні:
-22,88 грн
125,92
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
193.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
474,98
Економія при броні:
-31,85 грн
443,13
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
198.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Економія при броні:
-48,00 грн
359,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
202.0 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
407,00
Економія при броні:
-41,00 грн
366,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
236.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
388,00
Економія при броні:
-33,00 грн
355,00
грн
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Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
275.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
448,11
Економія при броні:
-30,51 грн
417,60
грн
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Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
283.4 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
397,63
Економія при броні:
-15,55 грн
382,08
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 151-А
289.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
168,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
379.1 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
467,87
Економія при броні:
-23,40 грн
444,47
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
379.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні:
-42,00 грн
370,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 180-А
388.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
473,50
Економія при броні:
-29,03 грн
444,47
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
406.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
465,10
Економія при броні:
-20,63 грн
444,47
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 44
408.2 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
461,53
Економія при броні:
-17,06 грн
444,47
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
408.3 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
457,68
Економія при броні:
-15,90 грн
441,78
грн
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Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 21
410.5 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
432,33
Економія при броні:
-14,73 грн
417,60
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Крижопіль, вул. Долейка Андрія, 14-А
449.6 км
Селефорт йод капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні:
-68,50 грн
377,00
грн
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