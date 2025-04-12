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Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи
Кориксіл (Korixil)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
376,96
грн
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Характеристики
Виробник
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
376,96
грн
В 52 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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