Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи

Кориксіл (Korixil)

Кориксіл капсули капсули №60
Ціни в містах поряд
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від 376,96 грн
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Характеристики
Виробник
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки