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Кориксіл (Korixil)
Кориксіл (Korixil)
Київ
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Грушевського, 140-Б
266.9 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
904,68
Економія при броні:
-10,51 грн
894,17
грн
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Йод
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 6/3
268.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
680,80
грн
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Йод
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 55-А
276.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
953,40
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 24
276.8 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
950,49
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
278.9 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
904,57
Економія при броні:
-10,20 грн
894,37
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
302.4 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
903,28
Економія при броні:
-7,13 грн
896,15
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Українська, 50
315.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
681,89
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
317.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
940,41
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
324.6 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
453,25
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
338.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
901,19
Економія при броні:
-2,21 грн
898,98
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кременець, вул. Шевченка Тараса, 48
343.0 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
907,78
Економія при броні:
-0,90 грн
906,88
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
344.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
947,67
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв УПА, 1
345.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
473,44
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 11-Б
345.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
237,22
Економія при броні:
-2,33 грн
234,89
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 1-Б
362.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
599,24
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 18
362.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
795,12
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Рівненська, 55
365.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
703,90
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, бульв. Шевченка Тараса, 35
366.0 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
905,50
Економія при броні:
-3,20 грн
902,30
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
366.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
827,55
Економія при броні:
-2,27 грн
825,28
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 19
367.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
703,90
грн
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