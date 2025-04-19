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Кориксіл (Korixil)
Кориксіл (Korixil)
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 24
591.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
953,84
грн
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Йод
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 55-А
592.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
951,04
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
594.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
904,63
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Красилів, вул. Грушевського, 140-Б
595.4 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
906,25
Економія при броні:
-6,24 грн
900,01
грн
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Йод
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 6/3
596.6 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
681,06
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
615.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
946,01
Економія при броні:
-6,43 грн
939,58
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 11-Б
616.0 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
236,37
Економія при броні:
-1,04 грн
235,34
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв УПА, 1
617.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
476,67
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
619.6 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
953,61
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
649.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
450,40
грн
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Перша
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-Б
665.8 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
900,17
Економія при броні:
-3,23 грн
896,94
грн
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Йод
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Скальда Сергія, 13
666.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
905,57
грн
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Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 33
666.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
898,62
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 31
666.4 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
905,91
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 105
666.4 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
904,41
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Університетська, 12
666.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
902,87
Економія при броні:
-2,03 грн
900,84
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шумськ, вул. Українська, 50
667.0 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
678,86
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
667.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
905,75
Економія при броні:
-10,44 грн
895,31
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
672.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
896,20
Економія при броні:
-3,78 грн
892,42
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 2-Б
678.0 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
672,38
Економія при броні:
-2,32 грн
670,06
грн
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