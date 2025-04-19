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Кориксіл (Korixil)
Кориксіл (Korixil)
Одеса
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 11-Б
392.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
238,55
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
392.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
941,93
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв УПА, 1
395.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
475,24
грн
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Перша
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-Б
407.6 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
905,64
Економія при броні:
-4,42 грн
901,22
грн
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Йод
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Скальда Сергія, 13
408.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
908,12
Економія при броні:
-4,53 грн
903,59
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
409.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
907,83
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 105
409.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
894,92
грн
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Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 33
410.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
895,96
Економія при броні:
-1,52 грн
894,44
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 31
410.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
898,59
Економія при броні:
-4,71 грн
893,88
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Університетська, 12
410.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
902,97
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 24
428.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
953,17
Економія при броні:
-5,51 грн
947,66
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 2-Б
428.8 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
673,34
Економія при броні:
-0,64 грн
672,70
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
428.8 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
946,73
грн
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Йод
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 55-А
429.0 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
948,84
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 63
429.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
901,74
грн
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Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 69
429.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
678,19
Економія при броні:
-4,68 грн
673,51
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
429.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
902,56
Економія при броні:
-4,30 грн
898,26
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Грушевського, 140-Б
447.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
896,71
грн
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Йод
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 6/3
447.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
682,04
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
475.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
453,85
грн
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