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Кориксіл (Korixil)
Кориксіл (Korixil)
Миколаїв
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 11-Б
446.6 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
237,50
Економія при броні:
-1,79 грн
235,71
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
446.8 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
940,18
Економія при броні:
-2,55 грн
937,63
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв УПА, 1
449.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
477,14
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 24
462.6 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
953,70
грн
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Йод
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 55-А
463.4 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
942,24
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
464.6 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
898,33
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
473.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
945,11
грн
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Перша
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-Б
475.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
901,69
Економія при броні:
-5,94 грн
895,75
грн
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Йод
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Скальда Сергія, 13
476.0 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
899,93
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 105
477.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
908,51
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
477.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
898,26
Економія при броні:
-4,26 грн
894,00
грн
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Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 33
477.4 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
893,16
Економія при броні:
-0,14 грн
893,02
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 31
477.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
898,17
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Грушевського, 140-Б
477.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
908,86
Економія при броні:
-12,50 грн
896,36
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Університетська, 12
477.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
908,01
Економія при броні:
-3,85 грн
904,16
грн
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Йод
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 6/3
477.9 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
675,95
Економія при броні:
-3,33 грн
672,62
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 2-Б
494.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
679,57
Економія при броні:
-2,18 грн
677,39
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 63
494.6 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
903,50
грн
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Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 69
494.6 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
678,89
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
515.8 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
449,56
Економія при броні:
-3,57 грн
446,00
грн
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