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Кориксіл (Korixil)
Кориксіл (Korixil)
Харків
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Красилів, вул. Грушевського, 140-Б
664.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
907,46
Економія при броні:
-8,79 грн
898,67
грн
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Йод
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 6/3
665.9 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
676,10
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 24
667.9 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
953,35
грн
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Йод
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 55-А
668.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
952,87
Економія при броні:
-8,45 грн
944,42
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
670.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
901,06
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
703.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
940,70
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
712.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
900,03
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
713.6 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
954,12
Економія при броні:
-10,75 грн
943,37
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 11-Б
714.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
237,33
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв УПА, 1
715.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
473,58
Економія при броні:
-0,88 грн
472,70
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
722.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
453,03
Економія при броні:
-2,42 грн
450,61
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шумськ, вул. Українська, 50
722.9 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
678,12
Економія при броні:
-6,96 грн
671,16
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
748.4 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
904,66
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кременець, вул. Шевченка Тараса, 48
750.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
904,13
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Київська, 18
762.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
791,55
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 1-Б
762.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
603,51
Економія при броні:
-11,07 грн
592,44
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
763.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
893,19
Економія при броні:
-0,68 грн
892,51
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, бульв. Шевченка Тараса, 35
765.8 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
908,59
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
766.0 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
836,82
Економія при броні:
-9,03 грн
827,79
грн
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Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 33
772.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
908,35
Економія при броні:
-14,04 грн
894,31
грн
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