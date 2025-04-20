Київ
Кориксіл (Korixil)

Кориксіл (Korixil)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Хмельницький, вул. Зарічанська, 24
625.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
951,43 грн
Йод
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 55-А
626.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
948,82 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
628.0 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
905,07
Економія при броні: -5,01 грн
900,06 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Красилів, вул. Грушевського, 140-Б
631.9 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
907,10
Економія при броні: -12,52 грн
894,58 грн
Йод
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 6/3
632.9 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
674,27 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
640.9 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
954,56
Економія при броні: -5,84 грн
948,72 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 11-Б
641.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
237,97 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв УПА, 1
643.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
471,33 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
650.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
945,60 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
683.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
454,56
Економія при броні: -0,80 грн
453,75 грн
Перша
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-Б
686.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
895,06 грн
Йод
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Чернівці, вул. Скальда Сергія, 13
686.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
899,05 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Чернівці, вул. Головна, 105
687.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
905,23
Економія при броні: -2,65 грн
902,58 грн
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Чернівці, вул. Головна, 33
687.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
901,48
Економія при броні: -2,97 грн
898,51 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Чернівці, вул. Головна, 31
687.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
907,26
Економія при броні: -8,57 грн
898,69 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Чернівці, вул. Університетська, 12
687.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
905,55 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
687.9 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
908,67
Економія при броні: -11,72 грн
896,95 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Кіцмань, вул. Незалежності, 2-Б
700.4 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
672,33 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Кіцмань, вул. Незалежності, 63
700.6 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
901,41 грн
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Кіцмань, вул. Незалежності, 69
700.6 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
679,98
Економія при броні: -11,42 грн
668,56 грн
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