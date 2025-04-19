Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
1.8 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
838,31
Економія при броні: -1,07 грн
В містах поряд
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Стрий, вул. Коссака, 5
64.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
898,81
Економія при броні: -5,44 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Успенська, 48/63
65.8 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
906,42
Економія при броні: -1,26 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Самбір, пл. Ринок, 5
69.0 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
283,98
Економія при броні: -0,38 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Трускавець, вул. Стебницька, 27
72.0 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
78.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
838,30
Економія при броні: -4,72 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 5-А
78.8 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
906,61
Економія при броні: -0,09 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Сівецька, 1
94.0 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
696,12
Економія при броні: -7,59 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Галич, вул. Вівчаренка, 11-А
95.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рожнятів, вул. Миру, 2-В
100.9 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
833,38
Економія при броні: -9,92 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Нововолинськ, м-н 15-й, 15
101.4 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
114.0 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 35
117.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
856,80
Економія при броні: -71,50 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
117.8 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
834,23
Економія при броні: -4,75 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, бульв. Шевченка Тараса, 35
117.9 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 1-Б
120.6 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Тернопіль, вул. Київська, 18
120.9 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кременець, вул. Шевченка Тараса, 48
125.6 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
905,83
Економія при броні: -11,35 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Луцьк, бульв. Газюка Івана, 3
134.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited