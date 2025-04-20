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Кориксіл (Korixil)
Кориксіл (Korixil)
Кривий Ріг
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 24
499.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
947,46
грн
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Йод
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 55-А
499.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
952,39
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
501.4 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
907,59
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Красилів, вул. Грушевського, 140-Б
507.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
897,47
Економія при броні:
-0,38 грн
897,09
грн
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Йод
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 6/3
508.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
676,93
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
509.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
955,29
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 11-Б
509.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
236,06
Економія при броні:
-1,53 грн
234,53
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв УПА, 1
511.8 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
476,50
Економія при броні:
-7,08 грн
469,43
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
521.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
948,12
грн
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Перша
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-Б
553.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
896,01
грн
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Йод
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Скальда Сергія, 13
553.9 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
908,35
Економія при броні:
-0,74 грн
907,61
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 105
554.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
908,95
Економія при броні:
-12,89 грн
896,06
грн
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Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 33
554.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
909,29
Економія при броні:
-13,09 грн
896,20
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 31
554.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
902,66
Економія при броні:
-6,98 грн
895,68
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Університетська, 12
554.8 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
893,28
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
555.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
908,41
Економія при броні:
-15,68 грн
892,73
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
556.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
452,56
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 2-Б
568.0 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
676,52
Економія при броні:
-3,81 грн
672,71
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 63
568.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
906,33
грн
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Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 69
568.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
672,84
грн
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