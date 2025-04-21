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Кориксіл (Korixil)
Кориксіл (Korixil)
Вінниця
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 24
111.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
945,84
Економія при броні:
-4,18 грн
941,66
грн
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Йод
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 55-А
111.6 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
950,02
Економія при броні:
-2,95 грн
947,07
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
113.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
900,41
Економія при броні:
-8,98 грн
891,43
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Красилів, вул. Грушевського, 140-Б
118.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
900,03
Економія при броні:
-1,74 грн
898,29
грн
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Йод
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 6/3
119.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
681,66
Економія при броні:
-2,76 грн
678,90
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
140.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
942,67
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
151.6 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
948,70
Економія при броні:
-3,80 грн
944,90
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 11-Б
152.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
238,08
Економія при броні:
-0,94 грн
237,14
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв УПА, 1
152.8 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
477,06
Економія при броні:
-4,38 грн
472,68
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
168.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
453,80
Економія при броні:
-3,94 грн
449,86
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шумськ, вул. Українська, 50
197.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
673,85
Економія при броні:
-3,55 грн
670,30
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
203.6 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
909,05
Економія при броні:
-0,58 грн
908,47
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Київська, 18
209.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
798,56
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 1-Б
209.8 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
601,04
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, бульв. Шевченка Тараса, 35
212.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
896,42
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
212.9 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
836,11
Економія при броні:
-2,50 грн
833,61
грн
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Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 33
214.8 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
902,06
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 31
214.8 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
906,84
Економія при броні:
-1,51 грн
905,33
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Університетська, 12
215.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
908,39
Економія при броні:
-11,66 грн
896,73
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 105
215.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
905,29
Економія при броні:
-11,28 грн
894,01
грн
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