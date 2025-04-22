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Кориксіл (Korixil)
Кориксіл (Korixil)
Чернігів
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
365.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
904,07
Економія при броні:
-4,38 грн
899,69
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Грушевського, 140-Б
365.6 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
906,63
грн
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Йод
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 6/3
367.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
680,78
Економія при броні:
-10,01 грн
670,77
грн
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Йод
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 55-А
380.6 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
939,87
Економія при броні:
-3,14 грн
936,73
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 24
380.9 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
950,11
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
382.8 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
899,14
Економія при броні:
-4,80 грн
894,34
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Українська, 50
394.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
680,62
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
406.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
902,54
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
420.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
454,61
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Шевченка Тараса, 48
420.7 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
908,50
Економія при броні:
-4,38 грн
904,12
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Рівненська, 55
421.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
703,90
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
423.5 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
951,90
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 19
423.9 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
703,90
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, бульв. Газюка Івана, 3
426.3 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
703,90
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 1-Б
453.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
600,49
Економія при броні:
-1,73 грн
598,76
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 18
453.4 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
795,04
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, бульв. Шевченка Тараса, 35
456.9 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
902,18
Економія при броні:
-3,15 грн
899,03
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
457.1 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
836,50
Економія при броні:
-0,70 грн
835,80
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
457.9 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
951,18
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв УПА, 1
458.2 км
Кориксіл капсули капсули №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
470,79
Економія при броні:
-2,17 грн
468,62
грн
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