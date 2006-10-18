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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи
6.1.

Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи 6.1. Класифікація

120/80 таблетки, 0,25 г, № 40; Еліт-фарм
120/80 Таблетки, 0,25 г, № 40 Еліт-фарм
Немає в наявності
120/80 таблетки, 0,25 г, № 80; Еліт-фарм
120/80 Таблетки, 0,25 г, № 80 Еліт-фарм
В 1 аптеці
від 141,62 грн
Ціни в аптеках
Black Garlic (Чорний Часник) капсули, № 20; FreiCare Swiss
Black Garlic (Чорний Часник) Капсули, № 20 FreiCare Swiss
В 14 аптеках інших міст
від 167,97 грн
Ціни в інших містах
L-Carnitine Effervescent таблетки, 500 мг, чорниця-малина, чорниця-малина, № 20; BioTech Nutrition Inc
L-Carnitine Effervescent Таблетки, 500 мг, чорниця-малина, чорниця-малина, № 20 BioTech Nutrition Inc
Немає в наявності
L-АКК капсули, № 30; Форсаж Плюс
L-АКК Капсули, № 30 Форсаж Плюс
В 70 аптеках
від 239,92 грн
Ціни в аптеках
L-АРГІНІН капсули, 1 г, № 100; Красота та Здоров'я
L-АРГІНІН Капсули, 1 г, № 100 Красота та Здоров'я
В 15 аптеках
від 340,10 грн
Ціни в аптеках
L-АРГІНІН капсули, № 50; Еліт-фарм
L-АРГІНІН Капсули, № 50 Еліт-фарм
В 176 аптеках
від 114,31 грн
Ціни в аптеках
L-АРГІНІН 1000 мг таблетки, 1000 мг, № 90; Солгар Вітамін енд Херб
L-АРГІНІН 1000 мг Таблетки, 1000 мг, № 90 Солгар Вітамін енд Херб
В 80 аптеках
від 833,29 грн
Ціни в аптеках
L-АРГІНІН 500 мг капсули, 500 мг, флакон, № 50; Солгар Вітамін енд Херб
L-АРГІНІН 500 мг Капсули, 500 мг, флакон, № 50 Солгар Вітамін енд Херб
В 226 аптеках
від 350,40 грн
Ціни в аптеках
L-КАРНІТИН капсули, 600 мг, контейнер, favorta, favorta, № 120; Завод вітамінний Харківський
L-КАРНІТИН Капсули, 600 мг, контейнер, favorta, favorta, № 120 Завод вітамінний Харківський
Немає в наявності
Now Foods Лецитин в гранулах гранули, 454 г, № 1; NOW FOODS
Now Foods Лецитин в гранулах Гранули, 454 г, № 1 NOW FOODS
Немає в наявності
Now Foods Рутин капсули, 450 мг, № 100; NOW FOODS
Now Foods Рутин Капсули, 450 мг, № 100 NOW FOODS
В 2 аптеках інших міст
від 471,00 грн
Ціни в інших містах
Sator-Кардіо капсули, № 20; Іріс Фарм
Sator-Кардіо Капсули, № 20 Іріс Фарм
Немає в наявності
Solaray Берберин капсули, № 60; Нутра Мануфектурінг
Solaray Берберин Капсули, № 60 Нутра Мануфектурінг
Немає в наявності
Sunlife Omega-3 1000 mg Kapseln капсули, № 30; САНЛАЙФ ГМБХ
Sunlife Omega-3 1000 mg Kapseln Капсули, № 30 САНЛАЙФ ГМБХ
В 109 аптеках
від 827,03 грн
Ціни в аптеках
Sunlife Omega-3 1000 mg Kapseln капсули, № 60; САНЛАЙФ ГМБХ
Sunlife Omega-3 1000 mg Kapseln Капсули, № 60 САНЛАЙФ ГМБХ
Немає в наявності
Актив Кардіо капсули, № 20; КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ООО
Актив Кардіо Капсули, № 20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ООО
Немає в наявності
Алкарніт сироп, 100 мл, № 1; Технолог
Алкарніт Сироп, 100 мл, № 1 Технолог
В 370 аптеках
від 332,26 грн
Ціни в аптеках
Аргітат рідина, флакон, 100 мл, № 1; Віларус
Аргітат Рідина, флакон, 100 мл, № 1 Віларус
В 4 аптеках
від 360,86 грн
Ціни в аптеках
Артепріл капсули, № 20; Фармацці
Артепріл Капсули, № 20 Фармацці
В 2 аптеках
від 185,00 грн
Ціни в аптеках
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