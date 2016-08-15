ЕКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream) (555156) - інструкція із застосування ATC-класифікація
ЕКЗОДЕРИЛ крем інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Екзодерил — протигрибковий засіб класу аліламінів. Його активним компонентом є нафтифіну гідрохлорид, механізм дії якого пов’язаний з інгібуванням дії ергостеролу.
Нафтифін активний щодо дерматофітів, таких як трихофітон, епідермофітон і мікроспорум, дріжджових (Candida), пліснявих (Aspergillus) та інших грибів (наприклад Sporothrix schenckii). Щодо дерматофітів та аспергілу нафтифін in vitro чинить фунгіцидну дію, щодо дріжджових грибів — виявляє фунгіцидну або фунгістатичну активність залежно від штаму мікроорганізму.
Екзодерил виявляє також антибактеріальну активність щодо грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, які можуть спричиняти вторинні бактеріальні інфекції поряд з мікотичними ураженнями.
Крім того, Екзодерил має потужні протизапальні властивості.
Фармакокінетика. Нафтифіну гідрохлорид швидко абсорбується та утворює стійкі протигрибкові концентрації в різних шарах шкіри. Близько 4% нанесеної на шкіру дози абсорбується, тому системний вплив діючої речовини дуже низький. Тільки слідові кількості нафтифіну виявляються у плазмі крові та сечі. Діюча речовина майже повністю метаболізується; метаболіти не виявляють протигрибкової активності та виводяться з калом і сечею. Т½ становить 2–4 доби.
Показання ЕКЗОДЕРИЛ крем
місцеве лікування грибкових інфекцій, спричинених чутливими до нафтифіну патогенами:
— грибкові інфекції шкіри та шкірних складок;
— міжпальцеві мікози;
— грибкові інфекції нігтів (оніхомікози);
— шкірні кандидози;
— висівкоподібний лишай;
— запальні дерматомікози, що супроводжуються свербежем або без нього.
Застосування ЕКЗОДЕРИЛ крем
крем Екзодерил слід наносити на уражену поверхню шкіри та сусідні з нею ділянки 1 раз на добу після її ретельного очищення та висушення, захоплюючи близько 1 см здорової ділянки шкіри по краях зони ураження.
Тривалість лікування: при дерматомікозах — 2–4 тиж (у разі необхідності — до 8 тиж); при кандидозах — 4 тиж; при інфекціях нігтів — до 6 міс.
При грибкових захворюваннях нігтів препарат рекомендується застосовувати 2 рази на добу. Перед першим застосуванням необхідно максимально видалити уражену частину нігтя ножицями або пилкою для нігтів (для полегшення цієї процедури за рекомендацією лікаря нігті можна обробити спеціальним розм’якшувальним засобом).
Для запобігання рецидивам лікування препаратом слід продовжувати не менше 2 тиж після зникнення основних симптомів захворювання.
Діти. Даних щодо ефективності та безпеки застосування препарату у дітей недостатньо, тому не рекомендується призначати Екзодерил пацієнтам цієї вікової категорії.
Протипоказання
підвищена чутливість до нафтифіну або інших компонентів препарату. Препарат не можна наносити на ранову поверхню. Не застосовувати для лікування очей.
Побічна дія
частота побічних реакцій визначається таким чином: дуже часті (≥1/10), часті (≥1/100, <1/10), нечасті (≥1/1000, <1/100), поодинокі (≥1/10 000, <1/1000), рідкісні (<1/10 000), частота невідома (не може бути оцінена за наявними даними).
Загальні порушення: частота невідома — у поодиноких випадках можуть проявлятися місцеві реакції — сухість шкіри, почервоніння та відчуття печіння, еритема, свербіж, місцеве подразнення.
Особливості застосування
препарат застосовувати при захворюваннях нігтів та шкіри лише зовнішньо!
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Дані щодо застосування нафтифіну у вагітних відсутні або обмежені. Результати досліджень на тваринах не вказують на існування прямого або опосередкованого шкідливого впливу препарату на репродуктивну функцію. Препарат можна застосовувати в період вагітності або годування грудьми лише у разі крайньої необхідності після ретельної оцінки співвідношення користь/ризик, яке визначає лікар.
Матерям, які годують грудьми, необхідно запобігати потраплянню препарату на шкіру та у травний тракт дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
дослідження щодо взаємодії не проводили.
Передозування
гострого передозування при місцевому застосуванні нафтифіну не виявлено.
Системна інтоксикація при зовнішньому застосуванні препарату малоймовірна через те, що незначна кількість діючої речовини всмоктується через шкіру.
У разі випадкового проковтування препарату слід розпочати симптоматичне лікування.
Умови зберігання
при температурі не вище 30 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Інформація для спеціалістів сфери охорони здоров’я.