ЕКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 242 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
0.6 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
276,12
Економія при броні: -24,65 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
448,29
Економія при броні: -27,95 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
259,53
Економія при броні: -19,11 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
463,13
Економія при броні: -43,57 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
260,34
Економія при броні: -33,31 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
448,07
Економія при броні: -56,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
267,11
Економія при броні: -40,08 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
456,54
Економія при броні: -64,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
304,60
Економія при броні: -86,60 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
285,90 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
248,57
Економія при броні: -8,20 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
445,59
Економія при броні: -35,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
261,24
Економія при броні: -34,21 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
408,00
Економія при броні: -66,06 грн