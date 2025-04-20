ЕКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
267,00
Економія при броні: -38,00 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
463,00
Економія при броні: -81,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
254,00
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
276,15
Економія при броні: -32,37 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
445,67
Економія при броні: -73,67 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
274,70
Економія при броні: -35,59 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
457,01
Економія при броні: -63,86 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
294,70
Економія при броні: -80,90 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
254,00
Економія при броні: -27,00 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
430,00
Економія при броні: -51,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
254,00
Економія при броні: -25,00 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60
Економія при броні: -32,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
277,00
Економія при броні: -63,20 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
278,29
Економія при броні: -11,58 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
449,03
Економія при броні: -18,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
259,89
Економія при броні: -32,61 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
397,94
Економія при броні: -13,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
265,46
Економія при броні: -40,26 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
442,08
Економія при броні: -61,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
443,96
Економія при броні: -63,73 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
277,25
Економія при броні: -48,25 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
243,43
Економія при броні: -16,42 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
391,46
Економія при броні: -11,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
259,53
Економія при броні: -31,61 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
446,69
Економія при броні: -66,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
250,44
Економія при броні: -16,80 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
445,46
Економія при броні: -61,42 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
254,00
Економія при броні: -25,00 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60
Економія при броні: -32,60 грн