ЕКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 223 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
276,74
Економія при броні: -40,86 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
456,80
Економія при броні: -66,56 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
304,60
Економія при броні: -84,00 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
304,40
Економія при броні: -83,80 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
264,03
Економія при броні: -36,36 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
454,42
Економія при броні: -61,27 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
0.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
272,26
Економія при броні: -36,38 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
454,12
Економія при броні: -74,76 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
304,40
Економія при броні: -83,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
304,40
Економія при броні: -83,80 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн