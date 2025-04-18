Київ
ЕКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream)

ЕКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream)

Київ (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 864 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
242,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
212,34 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
217,31 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
345,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
227,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
217,31 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
500,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
304,30
Економія при броні: -79,70 грн
224,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
304,60
Економія при броні: -78,90 грн
225,70 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
491,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
277,20
Економія при броні: -59,49 грн
217,71 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
507,70
Економія при броні: -108,98 грн
398,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
242,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
219,15 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
367,44 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
224,91
Економія при броні: -8,18 грн
216,73 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
507,70
Економія при броні: -108,98 грн
398,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
265,98
Економія при броні: -43,93 грн
222,05 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
396,03
Економія при броні: -22,31 грн
373,72 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
206,22 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
496,09 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
219,22 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
372,73 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
304,60
Економія при броні: -65,37 грн
239,23 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
507,70
Економія при броні: -108,98 грн
398,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
316,69 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
226,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
252,36
Економія при броні: -30,00 грн
222,36 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
451,09
Економія при броні: -57,27 грн
393,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
294,70
Економія при броні: -70,10 грн
224,60 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
491,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
225,68 грн
ГоловнаКошикОбране