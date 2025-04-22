ЕКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
277,00
Економія при броні: -57,80 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
491,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
270,80
Економія при броні: -8,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
294,80
Економія при броні: -75,60 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
491,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
277,00
Економія при броні: -57,80 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
491,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
266,54
Економія при броні: -46,86 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
494,85
Економія при броні: -108,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
304,60
Економія при броні: -85,40 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
491,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
267,32
Економія при броні: -18,50 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
521,96
Економія при броні: -31,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
304,40
Економія при броні: -85,20 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
491,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
263,52
Економія при броні: -44,19 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
438,86
Економія при броні: -54,41 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
294,80 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
491,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
269,60
Економія при броні: -33,72 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
447,14
Економія при броні: -53,99 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
265,66
Економія при броні: -27,35 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
457,23
Економія при броні: -72,78 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
294,70
Економія при броні: -75,50 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
491,30 грн