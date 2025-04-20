ЕКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
248,13
Економія при броні: -32,73 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
272,44
Економія при броні: -45,13 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
458,52
Економія при броні: -78,78 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
254,00
Економія при броні: -25,00 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
430,00
Економія при броні: -48,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
264,13
Економія при броні: -52,30 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
454,59
Економія при броні: -69,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
294,80 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
368,85
Економія при броні: -68,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
243,08
Економія при броні: -31,96 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
444,96
Економія при броні: -65,61 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
273,68
Економія при броні: -46,06 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
438,48
Економія при броні: -72,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
285,90
Економія при броні: -70,50 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
269,96
Економія при броні: -42,34 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
450,27
Економія при броні: -84,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
267,94
Економія при броні: -56,25 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
464,26
Економія при броні: -90,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
277,00
Економія при броні: -61,60 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
277,13
Економія при броні: -49,51 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
462,77
Економія при броні: -89,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
265,53
Економія при броні: -53,84 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
457,01
Економія при броні: -83,32 грн