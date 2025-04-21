ЕКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
263,42
Економія при броні: -36,49 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
438,69
Економія при броні: -58,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
304,40
Економія при броні: -90,50 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
434,97
Економія при броні: -88,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
294,70
Економія при броні: -80,80 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
267,39
Економія при броні: -20,79 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
457,97
Економія при броні: -62,66 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
270,58
Економія при броні: -23,98 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
390,72
Економія при броні: -66,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
275,70
Економія при броні: -61,80 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
304,60
Економія при броні: -90,70 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
276,64
Економія при броні: -45,16 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
399,47
Економія при броні: -67,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека24
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
274,88
Економія при броні: -46,26 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
443,62
Економія при броні: -59,61 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
268,47
Економія при броні: -45,89 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
459,82
Економія при броні: -75,81 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз