ЕКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 313 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
268,29
Економія при броні: -30,33 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
365,40
Економія при броні: -33,11 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
270,45
Економія при броні: -39,14 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
445,62
Економія при броні: -66,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
304,60
Економія при броні: -78,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
294,70
Економія при броні: -68,20 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
304,60
Економія при броні: -78,10 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
491,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
447,97
Економія при броні: -67,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз