ЕКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 255 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
261,64
Економія при броні: -27,58 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
400,54
Економія при броні: -16,29 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
266,31
Економія при броні: -32,25 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
407,57
Економія при броні: -23,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
274,67
Економія при броні: -42,32 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
454,95
Економія при броні: -70,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
277,00
Економія при броні: -59,20 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
294,80
Економія при броні: -77,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
276,61
Економія при броні: -42,50 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
458,17
Економія при броні: -73,34 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
248,18
Економія при броні: -35,35 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
294,80
Економія при броні: -77,00 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
272,80
Економія при броні: -38,69 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
457,03
Економія при броні: -103,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
265,33
Економія при броні: -31,22 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
453,50
Економія при броні: -68,67 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
274,41
Економія при броні: -36,14 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
454,38
Економія при броні: -46,86 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
272,68
Економія при броні: -50,64 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
454,81
Економія при броні: -84,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
252,11
Економія при броні: -40,90 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
461,68
Економія при броні: -90,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
266,98
Економія при броні: -47,64 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
377,59
Економія при броні: -11,28 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз