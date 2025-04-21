ЕКЗОДЕРИЛ® крем (EXODERIL® cream)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
274,66
Економія при броні: -43,13 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
454,59
Економія при броні: -61,44 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
277,20
Економія при броні: -58,20 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
263,60
Економія при броні: -35,93 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
452,64
Економія при броні: -59,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
294,70
Економія при броні: -75,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
275,70
Економія при броні: -56,70 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
304,30
Економія при броні: -85,30 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
261,09
Економія при броні: -29,56 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
448,22
Економія при броні: -55,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
244,13
Економія при броні: -30,69 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
388,09
Економія при броні: -46,97 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
294,70
Економія при броні: -75,70 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
304,40
Економія при броні: -85,40 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
246,33
Економія при броні: -37,16 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
393,08
Економія при броні: -45,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
261,74
Економія при броні: -34,07 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
483,85
Економія при броні: -97,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
304,30
Економія при броні: -85,30 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
414,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Екзодерил® крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
246,45
Економія при броні: -38,02 грн
Екзодерил® крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
368,64
Економія при броні: -34,31 грн